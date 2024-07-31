Ті, хто купуватиме авто будуть додатково платити до 280 тисяч з новим податком — експерт

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Скільки доведеться платити

Так, за її розрахунками, наразі при купівлі авто середнього класу споживач сплачує при реєстрації від 30 до 80 тисяч гривень податків та зборів. Після введення нових податків ця сума зросте до 180−280 тисяч гривень.

З огляду на тенденцію загального погіршення добробуту населення, це може призвести до падіння продажів у 3 рази, або навіть більше, пише видання.

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Водночас бренд-директор Volvo в Україні Артем Ткаченко очікує, що реєстрації скоротяться на 35%, бо мало хто захоче платити додаткові кошти за реєстрацію легкових авто.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що авторинок України відреагував на ініціативу уряду щодо запровадження 15% військового збору при купівлі (першій реєстрації авто). На позаминулих вихідних в автосалонах стрімко зросли продажі.

Намір уряду обкласти автомобілістів 15% військового збору при першій реєстрації авто може спричинити обвал обсягів продаж на авторинку та призвести до втрати цілих мереж офіційних автодилерів.

18 липня Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про зміни до Податкового кодексу, який, зокрема, передбачає запровадження військового збору у розмірі 15% від вартості авто.