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22 липня 2024, 14:57

Законопроєкт про запровадження 15% податку при купівлі авто спустошив автосалони

Авторинок України відреагував на ініціативу уряду щодо запровадження 15% військового збору при купівлі (першій реєстрації авто). На минулих вихідних в автосалонах стрімко зросли продажі. Про це в коментарі AUTO-Consulting розповів генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.

Авторинок України відреагував на ініціативу уряду щодо запровадження 15% військового збору при купівлі (першій реєстрації авто).

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Автосалони пусті

«Покупці намагаються швидко придбати ті автівки, які є у наявності, щоб уникнути сплати додаткових 15% нового податку. Але такий ефект буде не довгим, бо потім продажі зупиняться і замість підвищення наповнення бюджету, Уряд отримує падіння», — вважають у ВААІД.

До того, навіть 5% відрахувань у Пенсійний фонд, які й зараз сплачують покупці, будуть під питанням. Бо навантаження у 20% при купівлі автомобіля — це вже велика сума, до якої покупці будуть звикати дуже довго.

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Передісторія

18 липня Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про зміни до Податкового кодексу, який, зокрема, передбачає запровадження військового збору у розмірі 15% від вартості авто.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
tckgoblinu
tckgoblinu
22 липня 2024, 15:02
#
Welcome to Ukraine, b1tch :)
+
+41
Botanic
Botanic
22 липня 2024, 15:13
#
Та чого там давайте ще 50% збір на ТО, ремонт. Потім на гаджети, і так дійдемо до 200% на харчові продукти строки придатності яких не закінчився. У всіх повинно бути все б/у !))))
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
22 липня 2024, 16:23
#
А с «понтом», раньше просто идешь в салон «БМВ» или «ВАГ» и сразу покупаешь авто…
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