Законопроєкт про запровадження 15% податку при купівлі авто спустошив автосалони

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Автосалони пусті

«Покупці намагаються швидко придбати ті автівки, які є у наявності, щоб уникнути сплати додаткових 15% нового податку. Але такий ефект буде не довгим, бо потім продажі зупиняться і замість підвищення наповнення бюджету, Уряд отримує падіння», — вважають у ВААІД.

До того, навіть 5% відрахувань у Пенсійний фонд, які й зараз сплачують покупці, будуть під питанням. Бо навантаження у 20% при купівлі автомобіля — це вже велика сума, до якої покупці будуть звикати дуже довго.

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Передісторія

18 липня Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про зміни до Податкового кодексу, який, зокрема, передбачає запровадження військового збору у розмірі 15% від вартості авто.