Підвищення податків в Україні обовʼязково відбудеться, проте Верховна Рада може не схвалити ініціативу уряду про військовий збір. Замість нього можуть підвищити ПДВ, сказав спікер парламенту Руслан Стефанчук в інтерв'ю «Українським новинам».
Спікер ВР Стефанчук: Замість військового збору можуть підвищити ПДВ
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Позиція Стефанчука
«Є філософія, яку запропонував уряд, — у багатьох місцях взяти по трішки, щоб продемонструвати необхідність надходження в бюджет абсолютно конкретної цифри. Існує інша модель — взяти один податок, який має найширшу базу обслуговування, а саме податок на додану вартість — і підвищити його на певний відсоток», — зазначив Стефанчук.
Рішення про підвищення податків у певному вигляді залежатиме від ходу дискусії у парламентському податковому комітеті.
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«Я очікую перших слухань у комітеті, після цього будемо визначатися з вірогідною моделлю», — наголосив голова Верховної Ради.
Передісторія
Кабмін 18 липня схвалив два законопроєкти: перший — про зміни до Податкового кодексу для фінансування додаткових військових видатків, другий — зміни до держбюджету для підвищення військових видатків.
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Позиція Міністерства щодо підвищення ПДВ
Як зазначили в Мінфіні, підвищення податку на додану вартість (ПДВ) має свої наслідки, які будуть негативно впливати на усіх громадян, особливо на вразливі категорії.
У міністерстві вважають, що підвищення ПДВ автоматично призведе до зростання цін на основні товари, зокрема ліки та базові продукти харчування: хліб, молоко, масло тощо.
Коментарі - 5
Если 2−3% пережить можно.
— Ребе, я завтра замуж выхожу, посоветуйте, как лучше лечь в постель в первую
ночь: в рубашке или без? Тут подбегает Рабинович.
— Ребе, посоветуйте, куда лучше вложить деньги, в акции или ценные бумаги? Ребе
отвечает:
— Как ты, Сарочка, ни ляжешь, тебя все равно … К Вам, Рабинович, это тоже
относится.