Спікер ВР Стефанчук: Замість військового збору можуть підвищити ПДВ

Підвищення податків в Україні обовʼязково відбудеться, проте Верховна Рада може не схвалити ініціативу уряду про військовий збір. Замість нього можуть підвищити ПДВ, сказав спікер парламенту Руслан Стефанчук в інтерв'ю « Українським новинам ».

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Позиція Стефанчука

«Є філософія, яку запропонував уряд, — у багатьох місцях взяти по трішки, щоб продемонструвати необхідність надходження в бюджет абсолютно конкретної цифри. Існує інша модель — взяти один податок, який має найширшу базу обслуговування, а саме податок на додану вартість — і підвищити його на певний відсоток», — зазначив Стефанчук.

Рішення про підвищення податків у певному вигляді залежатиме від ходу дискусії у парламентському податковому комітеті.

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