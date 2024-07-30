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30 липня 2024, 8:47

Спікер ВР Стефанчук: Замість військового збору можуть підвищити ПДВ

Підвищення податків в Україні обовʼязково відбудеться, проте Верховна Рада може не схвалити ініціативу уряду про військовий збір. Замість нього можуть підвищити ПДВ, сказав спікер парламенту Руслан Стефанчук в інтерв'ю «Українським новинам».

Підвищення податків в Україні обовʼязково відбудеться, проте Верховна Рада може не схвалити ініціативу уряду про військовий збір.
Фото: ye.ua

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Позиція Стефанчука

«Є філософія, яку запропонував уряд, — у багатьох місцях взяти по трішки, щоб продемонструвати необхідність надходження в бюджет абсолютно конкретної цифри. Існує інша модель — взяти один податок, який має найширшу базу обслуговування, а саме податок на додану вартість — і підвищити його на певний відсоток», — зазначив Стефанчук.

Рішення про підвищення податків у певному вигляді залежатиме від ходу дискусії у парламентському податковому комітеті.

Читайте: Військовий збір та акциз на солодкі напої: Кабмін визначився, які підвищити податки

«Я очікую перших слухань у комітеті, після цього будемо визначатися з вірогідною моделлю», — наголосив голова Верховної Ради.

Передісторія

Кабмін 18 липня схвалив два законопроєкти: перший — про зміни до Податкового кодексу для фінансування додаткових військових видатків, другий — зміни до держбюджету для підвищення військових видатків.

Читайте: Податки з депозитів можуть зрости: як відреагують банки

Позиція Міністерства щодо підвищення ПДВ

Як зазначили в Мінфіні, підвищення податку на додану вартість (ПДВ) має свої наслідки, які будуть негативно впливати на усіх громадян, особливо на вразливі категорії.

У міністерстві вважають, що підвищення ПДВ автоматично призведе до зростання цін на основні товари, зокрема ліки та базові продукти харчування: хліб, молоко, масло тощо.

Читайте: В уряді пояснили, чому не будуть підвищувати ПДВ

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+30
Lamo
Lamo
30 липня 2024, 8:50
#
Барани — якщо грошей не вистачає, то запроваджуйте фінансову бронь. Які ж вони нікчемні і кінчені.
+
0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
30 липня 2024, 9:21
#
Ще можна не платити з.п. військовим (бачив відео одного військового начебто, чи актора)
+
+15
Loginnnnn
Loginnnnn
30 липня 2024, 9:25
#
Как бы не подняли налоги, мгновенного эффекта для закрытия пол трлд до конца года не будет, только людей разозлят. Будет как с сеней, кабмин возьмет на себя повышение налогов и шмигаля после этого сразу снимут.
+
0
zevs1
zevs1
30 липня 2024, 9:33
#
Сама идея более имение нормальная, чем-то что предлогает Гетманцевв с военным сбором, один вопрос с НДС на сколько процентов и на какой период?
Если 2−3% пережить можно.
+
0
KValera
KValera
30 липня 2024, 10:11
#
Приходит Сара к раввину.
— Ребе, я завтра замуж выхожу, посоветуйте, как лучше лечь в постель в первую
ночь: в рубашке или без? Тут подбегает Рабинович.
— Ребе, посоветуйте, куда лучше вложить деньги, в акции или ценные бумаги? Ребе
отвечает:
— Как ты, Сарочка, ни ляжешь, тебя все равно … К Вам, Рабинович, это тоже
относится.
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