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25 липня 2024, 15:36

Фонд держмайна запустив сервіс безкоштовної оцінки нерухомості

Фонд державного майна презентував онлайн-сервіс, який дозволяє безплатно отримати довідку про вартість своєї нерухомості, повідомляє пресслужба ФДМУ.

Фонд державного майна презентував онлайн-сервіс, який дозволяє безплатно отримати довідку про вартість своєї нерухомості, повідомляє пресслужба ФДМУ.►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталіСервіс автоматичної оцінки виконує функцію оперативної оцінки ринкової вартості обʼєктів нерухомості.
Фото:spfu.gov.ua

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Сервіс автоматичної оцінки виконує функцію оперативної оцінки ринкової вартості обʼєктів нерухомості. Його мета — зробити процес оцінки прозорим і ефективним, а також доступнішим для широкого кола користувачів.

Для того, щоб отримати е-Довідку про оцінку, фізичним та юридичним особам потрібно авторизуватися на сайті за допомогою електронного підпису або через id.gov.ua.

Довідка буде чинна впродовж 30 календарних днів з дня її формування.

У випадку незгоди з результатами автоматичної оцінки, можна замовити додаткову оцінку в оцінювачів, але така послуга буде платною.

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Оцінювач складає звіт про оцінку майна, що реєструється в Єдиній базі та чинний протягом 6 місяців з дати оцінки.

Реєстрація суб'єктів оціночної діяльності (СОД) здійснюється лише за електронною печаткою СОД, а не за особистим електронним підписом керівника.

Нотаріусам, щоб сформувати витяг з Єдиної бази або звіт про оцінку теж необхідна реєстрація за особистим кваліфікованим електронним підписом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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