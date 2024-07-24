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24 липня 2024, 14:57

Програма «єОселя»: Банк Кредит Дніпро став лідером за середньою сумою виданих кредитів

За неповні два роки роботи програми пільгового кредитування «єОселя» було видано трохи більше 11 тисяч кредитів на суму понад 17,6 млрд грн. Банк Кредит Дніпро став лідером за середньою сумою виданих кредитів. Про це повідомляє Опендатабот.

За неповні два роки роботи програми пільгового кредитування «єОселя» було видано трохи більше 11 тисяч кредитів на суму понад 17,6 млрд грн.

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Обсяги кредитування та середня сума кредиту збільшилась цьогоріч. Якщо минулого року ця сума складала 1,5 мільйона гривень, то цьогоріч вона зросла до 1,7 мільйона гривень.

Банк Кредит Дніпро, який приєднався до програми у другому кварталі 2024 року, одразу став лідером за середньою сумою виданих кредитів — 2,54 мільйона гривень. За короткий період він видав 37 кредитів на загальну суму 94 мільйони гривень. До порівняння, інші банки, як-от Укрексімбанк та банк Глобус, за весь час видали лише 43 та 46 кредитів відповідно.

Високі середні суми кредитів також спостерігаються у Укрексімбанк (2,13 мільйона гривень), Сенс Банк (1,97 мільйона гривень) та Скай банк (1,94 мільйона гривень).

Найбільшу середню суму кредиту у 2024 році отримують науковці — 1,83 мільйона гривень, а найменшу — педагоги: 1,43 мільйона гривень.

Серед позичальників найбільше кредитів видано військовослужбовцям — 3 229 (29%) та поліціянтам — 2 433 (22%). У серпні 2023 року програма пільгової іпотеки стала доступна для всіх громадян. Відтоді ця категорія суттєво зросла: з 16% у 2023 році до 25,5% у 2024 році.

Переважно, українці беруть іпотеку на вторинну нерухомість — наразі це 72% або 7 992 схвалений кредит. На житло від забудовника припадає чверть кредитів: 2 803 кредити. На первинному ринку лише 3% або 370 іпотек.

Майже половина пільгових іпотек видана у Києві та області: 18% (2057 кредитів) та 27% (3010 кредитів) відповідно. Також до лідерів потрапили Львівська (641 кредит), Одеська (541 кредит) та Вінницька (524 кредити) області.

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Джерело: Мінфін
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