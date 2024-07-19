Деякі банки зранку 19 липня мають технічні збої. Зокрема проблеми є у Сенс Банку, monobank та izibank. Також проблеми зі зв'язком є у Vodafone.
19 липня 2024, 10:22
У деяких банках та Vodafone фіксують технічні збої
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У Сенс Банк деякі функції недоступні. Наразі не працюють відображення продуктів, карток та рахунків, перекази та обмін валют, оплата послуг, покупка облігацій та автоцивілки, відкриття депозитів та кредитів, а також збірки та довідки.
Також фіксують збої в monobank. Неможливо створити банку.
Про збій у роботі Vodafone повідомляють клієнти мобільного оператора. Вони заявляють про неможливість здійснити дзвінки.
Раніше про технічний збій повідомила Нова Пошта.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7
Водофон, все работает