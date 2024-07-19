У деяких банках та Vodafone фіксують технічні збої

Деякі банки зранку 19 липня мають технічні збої. Зокрема проблеми є у Сенс Банку, monobank та izibank . Також проблеми зі зв'язком є у Vodafone.

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У Сенс Банк деякі функції недоступні. Наразі не працюють відображення продуктів, карток та рахунків, перекази та обмін валют, оплата послуг, покупка облігацій та автоцивілки, відкриття депозитів та кредитів, а також збірки та довідки.

Також фіксують збої в monobank. Неможливо створити банку.

Про збій у роботі Vodafone повідомляють клієнти мобільного оператора. Вони заявляють про неможливість здійснити дзвінки.

Раніше про технічний збій повідомила Нова Пошта.