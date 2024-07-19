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19 липня 2024, 10:22

У деяких банках та Vodafone фіксують технічні збої

Деякі банки зранку 19 липня мають технічні збої. Зокрема проблеми є у Сенс Банку, monobank та izibank. Також проблеми зі зв'язком є у Vodafone.

Деякі банки зранку липня мають технічні збої.

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У Сенс Банк деякі функції недоступні. Наразі не працюють відображення продуктів, карток та рахунків, перекази та обмін валют, оплата послуг, покупка облігацій та автоцивілки, відкриття депозитів та кредитів, а також збірки та довідки.

Також фіксують збої в monobank. Неможливо створити банку.

Про збій у роботі Vodafone повідомляють клієнти мобільного оператора. Вони заявляють про неможливість здійснити дзвінки.

Раніше про технічний збій повідомила Нова Пошта.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
19 липня 2024, 10:52
#
Киевская область (левый берег)
Водофон, все работает
+
0
TAN72
TAN72
19 липня 2024, 10:56
#
Житомирская область нет связи только Киевстар
+
+30
NN NN
NN NN
19 липня 2024, 10:59
#
Ая думав що ж після спеки буде нове🤣
+
0
Taras35
Taras35
19 липня 2024, 12:07
#
В «яблучко».
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
19 липня 2024, 11:12
#
Мобильные приложения Приват24, Райф, Абанк24, ПУМБ-Онлайн работают без проблем, как и Водафон в Харькове…
+
0
Taras35
Taras35
19 липня 2024, 12:05
#
Мені колишній Приватбанк заблокував картки за «неактуалізацію» і тепер уже більше тижня «постійний технічний збій» після відправки і відправки документів. (Подумав, а комусь пенсійного віку стільки б проблем створили на звичайні зарплатні гроші, які просто стояли на рахунку десяток років, то гигнув би напевно). Так що може бути «відмазка» про «технічний збій». Щось мутять. А звязок пропадає кожен раз коли світло вимикають, тож це взагалі не в тему.
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0
orest frank
orest frank
19 липня 2024, 12:06
#
Мобільний додаток ВОдаФон лежить ще з вечора. Проблеми у Монобанк додаток. Тупить додаток Приват. АБанк похований тому піху.
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