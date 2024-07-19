Нова Пошта повідомила про масштабний збій

Нова пошта повідомила про масштабний технічний збій у роботі системи. Він пов'язаний з програмними оновленнями.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Компанія вже працює над розв'язанням проблеми, а причини збою вже з'ясували. Найближчим часом роботу буде відновлено.

Тимчасом українці повідомляють про те, що збій стався також у роботі Сенс Банку та Vodafone.