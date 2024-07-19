Нова пошта повідомила про масштабний технічний збій у роботі системи. Він пов'язаний з програмними оновленнями.
19 липня 2024, 9:42
Нова Пошта повідомила про масштабний збій
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Компанія вже працює над розв'язанням проблеми, а причини збою вже з'ясували. Найближчим часом роботу буде відновлено.
Тимчасом українці повідомляють про те, що збій стався також у роботі Сенс Банку та Vodafone.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі