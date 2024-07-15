В Україні відновлюється кредитування у гривні — Гетманцев

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 липня 2024, 12:13

В Україні відновлюється кредитування у гривні — Гетманцев

У поточному кварталі рівень кредитування у гривні відновився до рівня травня 2022 року. На це вплинула низка чинників — зокрема зниження процентних ставок. Про це написав голова податкового комітету В Р Данило Гетманцев, який посилається на дані НБУ.

У поточному кварталі рівень кредитування у гривні відновився до рівня травня 2022 року.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як зріс портфель

Наразі кредитний портфель бізнесу та населення у гривні досяг 790 млрд грн, а на початку війни він становив 773,8 млрд грн.

«З початку 2024 року гривневі кредити зросли на 8,8% (+63,6 млрд грн), включно зі збільшенням кредитування бізнесу на 6,9% та населення на 13,2%,» — зазначив Гетманцев.

Чинники

Він пояснив, що на збільшення кредитування вплинули кредити, які видають у рамках держпрограм — «5−7−9» та «єОселя», а також зменшення процентних ставок з 19,3% до 15,2% у першій половині 2024 року.

Водночас Гетманцев підкреслив, що висока частка проблемних кредитів (NPL), негативно впливає на фінансовий стан позичальників й стимули до кредитування.

Нагадаємо, що обсяг таких кредитів за місяць зріс на мільярд.

Кредити готівкою в Україні

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
bonv
bonv
15 липня 2024, 12:18
#
І бізнес активно закривається… Парадокс.
+
0
bonv
bonv
15 липня 2024, 12:19
#
А народ на їжу/прожиття бере в борг…
+
0
Три літри
Три літри
15 липня 2024, 12:23
#
Скажіть хтось пану Гетманцеву що це сталось ще два роки тому.

Тож якщо рівень кредитування став як в травні 2022 то це навпаки скорочення кредитування в гривні.
+
+15
AllexL
AllexL
15 липня 2024, 12:38
#
Накласти б графік обсягів NPL на обсяг виданих кредитів…було б значно інформативніше
+
0
Три літри
Три літри
15 липня 2024, 13:50
#
Це складно для редакції. Їх основний профіль це копіпаста пресрелізів.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає potator и 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами