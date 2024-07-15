В Україні відновлюється кредитування у гривні — Гетманцев

У поточному кварталі рівень кредитування у гривні відновився до рівня травня 2022 року. На це вплинула низка чинників — зокрема зниження процентних ставок. Про це написав голова податкового комітету В Р Данило Гетманцев, який посилається на дані НБУ .

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Як зріс портфель

Наразі кредитний портфель бізнесу та населення у гривні досяг 790 млрд грн, а на початку війни він становив 773,8 млрд грн.

«З початку 2024 року гривневі кредити зросли на 8,8% (+63,6 млрд грн), включно зі збільшенням кредитування бізнесу на 6,9% та населення на 13,2%,» — зазначив Гетманцев.

Чинники

Він пояснив, що на збільшення кредитування вплинули кредити, які видають у рамках держпрограм — «5−7−9» та «єОселя», а також зменшення процентних ставок з 19,3% до 15,2% у першій половині 2024 року.

Водночас Гетманцев підкреслив, що висока частка проблемних кредитів (NPL), негативно впливає на фінансовий стан позичальників й стимули до кредитування.

Нагадаємо, що обсяг таких кредитів за місяць зріс на мільярд.