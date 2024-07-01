Обсяг проблемних кредитів за місяць зріс на мільярд

Обсяг непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі зріс вперше за останні місяці: у травні він збільшився на 993 млн грн — до 421,29 мільярда гривень станом на 1 червня. Водночас обсяг наданих банками кредитів зріс на 19,5 млрд грн, повідомляє пресслужба Національного банку .

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Відтак, з урахуванням збільшення обсягів кредитування, частка непрацюючих кредитів у банківському секторі станом на 1 червня 2024 року становила 35%, що на 0,5 відсоткового пункта нижче показника станом на 1 травня 2024 року.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 травня становила 35,5%, що на 0,5 відсоткового пункта нижче показника станом на 1 квітня. При цьому обсяг непрацюючих кредитів за місяць зменшився на 20,6 млн грн.

У першому кварталі 2024 року обсяг непрацюючих кредитів зменшився на 2 млрд грн — до 420,3 млрд грн, переважно внаслідок списання непрацюючих роздрібних кредитів банками з українським приватним капіталом.