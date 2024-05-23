НБУ обмежить вихідні перекази між фізособами: ліміт — 100 000 грн

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 травня 2024, 15:44

НБУ обмежить вихідні перекази між фізособами: ліміт — 100 000 грн

Нацбанк готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами (так звані операції р2р, person-to-person). Про це повідомили представникам медіа у НБУ у четвер, передає LIGA.net.

Нацбанк готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами (так звані операції р2р, person-to-person).
Фото:depositphotos

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Обмеження переказів

Планується, що ліміти на вихідні р2р перекази можуть скласти 100 000 грн та 30 операцій на місяць для одного рахунку.

Обмеження, яке буде базуватись на квітневому рішенні РНБО щодо протидії нелегальному гральному бізнесу, мають намір впровадити впродовж місяця.

«Розглядаємо можливість впровадити рамки для вихідних р2р переказів з рахунків фізосіб в 100 тис. грн на місяць та обмежити кількість таких переказів 30-ма впродовж місяця. За нашими розрахунками, 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять. Натомість проводити тіньові платежі зловмисникам, які користуються картками фізосіб для, наприклад, несплати податків та злочинної діяльності стане складніше і дорожче», — зазначив заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

Обмежувати вхідні трансакції не планують, аби не ускладнювати діяльність, наприклад, волонтерам. До того ж за наявності підстав та підтверджень, ліміти, як виключення, можуть і збільшувати.

За даними Нацбанку обсяги подібних тіньових переказів можуть складати мільярди гривень. При цьому використовуються картки фізосіб, які свідомо надають зловмисникам свої персональні дані для цього. Потім через картки пенсіонерів чи студентів з місячним доходом у кілька тисяч гривень можуть проводити нехарактерні платіжні операції на мільйони гривень за день.

Також, в рамках протидії тіньовим платежам регулятор планує ввести для фінкомпаній вимоги щодо наявності уставного капіталу, який буде прив'язаний до відсотків операцій від суми платежів.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 21

+
+102
bonv
bonv
23 травня 2024, 15:50
#
Податки підніти і обмежити народ.
+
+15
laa1999
laa1999
23 травня 2024, 15:52
#
Податки треба платити
+
+133
alex7722
alex7722
23 травня 2024, 16:07
#
Ага и донатить на бусик, в который тебя потом упекут
+
0
bonv
bonv
23 травня 2024, 16:10
#
Підвищення акцизів на пальне, яке ініціює Кабмін вже з липня цього року, стане великим стресом для економіки та громадян, адже викличе здорожчання бензину та дизелю, а слідом — цін на всі товари та послуги. Про таке заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак.
«Зараз підвищувати акцизи на пальне — це означає його здорожчувати. В нинішніх соціально-економічних умовах це ще один удар по всіх громадянах України, з одного боку. По-друге — здорожчання транспортних послуг у свою чергу призведе до здорожчання більшості товарів і послуг, тому що транспортні послуги є елементом собівартості більшості товарів і послуг, та ще й у різних пропорціях», — наголосив економіст.
За його словами, наразі економічний стан громадян та бізнесу є доволі хитким, тож чергове подорожчання товарів та послуг стане для економіки ударом.
«Тому тут треба сім разів відміряти, перш ніж відрізати. Чи варті ті додаткові кілька мільярдів гривень надходжень до бюджету, чи варте воно такого величезного стресу для майже всіх громадян і всієї економіки», — каже експерт.
+
0
bonv
bonv
23 травня 2024, 16:11
#
Як відомо, Кабмін підготував проект Закону, який передбачає поступове зростання ставок акцизів на пальне з 1 липня 2024 року. Перший етап підвищення ставок відбудеться вже 1 липня. Акциз на бензин зросте на 30 євро, до €242,60 за 1000 л, на дизель — на 40 євро, до €177,6 за 1000 л. В уряді необхідність підвищення акцизу пояснюють тим, що це необхідно для виконання директив ЄС.
Водночас представники аграрної галузі заявили, що перший етап подорожчання припаде якраз на початок жнив, і через це спричинить зростання цін на аграрну продукцію, а як наслідок — на продукти харчування.
+
0
viicore
viicore
23 травня 2024, 17:07
#
Зростання акцизу на 30 євро це 3000 евроцентів на 1000 літрів пального, дуже проста математика каже що це буде 0,03 євроценти на кожному літрі це + 1грн 30коп. Вам не смішно це обговорювати? Машина везе в атб тисячу буханок хліба і витратить на пальне на 10грн більше за один день зробивши 3 ходки і привезе 3000 буханок хліба поділіть 10 грн на 3000 хлібів. Зростання 0.003 копійки
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
23 травня 2024, 16:22
#
В европейских системах я нарвался дважды на AML проверку . Банальный перевод с карточки жены вызывает вопросы . У нас как-то нет . Но это всех нас ждет при движении в ЕС .

+
+48
akaMIK
akaMIK
23 травня 2024, 16:22
#
Якщо кому що на дружину треба перекинути — саме час
+
0
VikVikVik
VikVikVik
23 травня 2024, 16:39
#
Так на рахунок за реквізитами залишиться ж по-старому, як розумію?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 травня 2024, 17:33
#
Не всі коментатори чули про такий спосіб оплати…
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
23 травня 2024, 17:35
#
Головно щоб дружина не пішла до іншого або за кордон поїхала і не повренулась!
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
23 травня 2024, 16:49
#
Да , и люди которым надо легко пройдут эти проблемы , я как-то в банке встретил товарища , мне понравилось как он придумал содержать карточки — просверлил дырочку в углу и повесил на ремешок , ну штук может 50 … никто ж не запрещает .
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 травня 2024, 17:29
#
«просверлил дырочку в углу и повесил на ремешок…»

Сверлить дырки в банковском пластике и повреждать NFC-антенну
большого ума не надо, скорее нужно его отсутствие…
Для таких целей намного проще использовать google pay / apple pay
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
23 травня 2024, 17:32
#
Я думаю он разобрался где ее просверлить , ему думаю подсказали такие умные как ты
+
+23
Genna Smatko
Genna Smatko
23 травня 2024, 16:57
#
Від цього постраждають тільки донатори на дрони. Вони не зможуть перевести гроші і закупити. Все для народу України, хоча у народу таких грошей не має тільки у бариг.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 травня 2024, 17:32
#
Genna Smatko

Закупки товара никто не проводит р2р-переводами:
— либо СЭП-платёж согласно счёта-фактуры в гривнах
— либо оплата в зарубежном интернет-магазине через эквайринг,
как сгривневых карт так и с валютных
+
+54
Pablito
Pablito
23 травня 2024, 17:01
#
Нехилый такой удар по тысячам волонтеров и обороноспособности страны. НБУ и власть в целом у нас — совсем дегенераты-вредители???
+
+15
ESP3
ESP3
23 травня 2024, 17:15
#
Вместо либералиции экономики, упрощения движения товаров и услуг, уменьшения налогов (в Швейцарии к примеру НДС 7%), замены налога на прибыль, налогом на выведенный капитал, поддержке бизнеса текущей властью в экономическом блоке все делается наоборот.
+
+18
yavashrotibl
yavashrotibl
23 травня 2024, 17:20
#
Как вы достали недолуги пид.асы, сколько лет втираете эту дичь, борьба с терроризмом или отмывание денег, скажите за все это время хоть одного террориста такими методами поймали? отмывателя денег? какая нах.й борьба с нелегальными игровыми бизнесами шо вы трете ну это бред, и причем тут НБУ, борьбой с нелегальными игровыми бизнесами должны заниматься не НБУ, а правоохранители. Почему для вашей борьбы вымышленной с несколькими лудоманами и нелегальными казино должны страдать ВСЕ, а? почему ваша выгаданная борьба касается абсолютно всех? Почему тупые дегене.аты ограничевают право людей на вильне розпоряжение своими средствами?
+
0
nitrolog
nitrolog
23 травня 2024, 17:22
#
Тобто ті хто отримує гроші за товар переказом на картку не постраждають, але постраждає той хто донатить багато та часто такий як я, дякую зевлада що так «майстерно» вбиваєте волонтерство
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 травня 2024, 17:35
#
«але постраждає той хто донатить багато та часто такий як я…»

невже кожен місяць р2р-переказами по 100тис+
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають AleksandrBank, bonv, Qwerty1999, Андрій Зарубін, Олег Шуба, Алексей Яковлев и 212 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами