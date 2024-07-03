Гривня продовжує падіння: Офіційний курс долара зріс до нового історичного максимуму

Національний банк України встановив на четвер, 4 липня, офіційний курс гривні на рівні 40,7599 грн/$. Це новий історичний максимум, попередній був 3 липня, коли курс гривні до долара становив 40,7476 грн/$.

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Порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 1 копійку.

НБУ на 4 липня встановив офіційний курс євро на рівні 43,84 грн. Європейська валюта подорожчала на 15 копійок.

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