Офіційний курс: НБУ знизив курс гривні на 10 копійок

Національний банк України встановив на 3 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,7476 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 10 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 3 липня встановив офіційний курс євро на рівні 43,69 грн (на 2 липня курс було встановлено на рівні 43,68). Європейська валюта подорожчала на 1 копійку.

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