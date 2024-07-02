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2 липня 2024, 11:10

МВФ додав Україні два нових структурних маяки

МВФ опублікував оновлений Меморандум для України. Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету В Р Ярослав Железняк.

МВФ опублікував оновлений Меморандум для України.
Фото:depositphotos

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Що додали

За його словами, зараз виконано 23 з 37 маяків (п'ять виконані із запізненням).

«Буде два нові маяки: реформа митниці до кінця жовтня (закон про це 6490 д вже ухвалено в першому читанні) і скасування „поправок Лозового“ (щодо закриття досудового розслідування, якщо пропущені строки) — теж до кінця жовтня», — написав Железняк.

Читайте: Україна виконала всі структурні маяки МВФ для четвертого перегляду програми EFF

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Вимоги важливі для реформи митниці:

  • запуск до кінця вересня оцінки ефективності Антикорупційної програми та опитування експортерів та імпортерів щодо рівня доброчесності щодва роки;
  • реформа кадрової політики та зарплат;
  • розвиток центрів передового досвіду;
  • перевірка митних документів в центральному офісі, а не на пунктах пропуску.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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0
preyvanamor
preyvanamor
2 липня 2024, 11:25
#
Маяки? які маяки?
восени кацапня запустить черговий ракетний наліт на ті енергооб'єкти, що ще не добили цієї весни і в двох нових маяках вже зовсім не буде світла. так тому мвф і передайте!
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0
neverice
neverice
2 липня 2024, 12:12
#
Ви коментарі генеруєте якимось туповатим AI? Так і бачу, як МВФ маяки на узбережжі вимагає будувати :D
І головне, яким боком реформа митниці і поправки Лозового пов’язані з енергетикою, окрім, звісно роздування хайпу на відключеннях?
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bonv
bonv
2 липня 2024, 12:37
#
Ми так щиро колективно регочемо над мемами про Тищенка, наче його на парашуті десантували з Росії вороги
Так, ніби не ми самі дуже навіть охоче його та йому подібних обрали на виборах. При чому обрали з такою підтримкою, що ті, котрі не обирали — просто статистична похибка вже. Відхилення від колективного.
І якщо на вибори президента вже нашукали безліч аргументів і контраргументів, то коли питаєш, а нащо ви так байдуже і без розбору голосували на парламентських виборах за всіх підряд, адже це вже зовсім інші вибори й зовсім інші люди — то ніхто не може дати притомну відповідь і самі стають слюсарем з мему з колишнім прем'єром.
І тепер люди, в яких пів доби нема світла, регочуть над чуваком, в якого вдома сейф напханий доларами. Що саме по собі вже окремий мем.
Меми — це наразі наш максимум, який ми можемо виснувати з наших помилок.
А справжні висновки хай американці з англійцями роблять, у них голови великі.
Володимир Гевко, маркетолог, блогер
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0
innapcholko
innapcholko
2 липня 2024, 12:42
#
За Тищенко как за члена партии президента — отвечает президент
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