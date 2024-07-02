МВФ додав Україні два нових структурних маяки

МВФ опублікував оновлений Меморандум для України. Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету В Р Ярослав Железняк.

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Що додали

За його словами, зараз виконано 23 з 37 маяків (п'ять виконані із запізненням).

«Буде два нові маяки: реформа митниці до кінця жовтня (закон про це 6490 д вже ухвалено в першому читанні) і скасування „поправок Лозового“ (щодо закриття досудового розслідування, якщо пропущені строки) — теж до кінця жовтня», — написав Железняк.

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