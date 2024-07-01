Фінансування держбюджету: Міністерство фінансів показало, звідки надходили кошти

Фінансування Держбюджету України за перше півріччя 2024 року становить $20,2 млрд. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Звідки надходили кошти

Зовнішнє фінансування — $13,8 млрд. Європейський Союз, Японія, Канада, МВФ — найбільші донори бюджетної допомоги за цей період.

ОВДП — $6,4 млрд.

За червень обсяг зовнішнього фінансування збільшився за рахунок траншу від ЄС у 1,9 млрд євро (понад $2 млрд) у межах Інструменту Ukraine Facility.

Випуск державних облігацій дозволив залучити до держбюджету у червні $1,4 млрд в еквіваленті.