Фінансування Держбюджету України за перше півріччя 2024 року становить $20,2 млрд. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.
1 липня 2024, 13:17
Фінансування держбюджету: Міністерство фінансів показало, звідки надходили кошти
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Звідки надходили кошти
- Зовнішнє фінансування — $13,8 млрд. Європейський Союз, Японія, Канада, МВФ — найбільші донори бюджетної допомоги за цей період.
- ОВДП — $6,4 млрд.
За червень обсяг зовнішнього фінансування збільшився за рахунок траншу від ЄС у 1,9 млрд євро (понад $2 млрд) у межах Інструменту Ukraine Facility.
Випуск державних облігацій дозволив залучити до держбюджету у червні $1,4 млрд в еквіваленті.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення міжнародна допомога сягає $87,4 млрд, залучені кошти від випуску ОВДП — понад $29 млрд.
Джерело: Мінфін
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