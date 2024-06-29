Укрфінжитло й Таскомбанк уклали угоду про співробітництво. Відтепер банк можна обрати у мобільному застосунку «Дія» в межах програми «єОселя». Про це повідомила пресслужба фінустанови.
Таскомбанк приєднався до програми «єОселя»
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«Ми бачимо великий попит на програму з боку населення й віримо, що вона стане драйвером розвитку не лише іпотечного кредитування та розвитку будівництва, але й поштовхом для зростання економіки в цілому», — зазначив перший заступник Голови правління Таскомбанку Олег Поляк.
Програма доступного іпотечного кредитування «єОселя» працює в Україні з жовтня 2022 року. Наразі пільгова іпотека доступна військовослужбовцям, силовикам та членам їхніх сімей, медикам, педагогам та науковцям, що працюють у державних і комунальних закладах, а також іншим громадянам, що відповідають умовам програми.
Таскомбанк став 9 банком, який бере участь у програмі.
Список інших банків:
- Ощадбанк
- Приватбанк
- Укргазбанк
- Банк Глобус
- Скай Банк
- Укрексімбанк
- Сенс Банк
- Банк Кредит Дніпро
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Про це стало відомо із опублікованого 28 червня оновленого меморандуму МВФ.
«Ми [тобто Україна] готуємо до продажу два системні державні банки — „Сенс Банк“ та „Укргазбанк“. Ми плануємо призначити міжнародно визнаного фінансового радника до кінця вересня 2024 року за прозорою процедурою та після консультацій з міжнародними фінансовими організаціями», — йдеться у тексті цього документу.
Законопроєкт про приватизацію державних банків направлять на розгляд парламенту до кінця вересня 2024 року.
Також Україна зобовʼязується не збільшувати державну частку у банківському секторі країни, окрім випадків, які стосуються фінансової стабільності та національної безпеки, але після консультації з МВФ.