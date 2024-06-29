Таскомбанк приєднався до програми «єОселя»

Укрфінжитло й Таскомбанк уклали угоду про співробітництво. Відтепер банк можна обрати у мобільному застосунку «Дія» в межах програми «єОселя». Про це повідомила пресслужба фінустанови.

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«Ми бачимо великий попит на програму з боку населення й віримо, що вона стане драйвером розвитку не лише іпотечного кредитування та розвитку будівництва, але й поштовхом для зростання економіки в цілому», — зазначив перший заступник Голови правління Таскомбанку Олег Поляк.

Програма доступного іпотечного кредитування «єОселя» працює в Україні з жовтня 2022 року. Наразі пільгова іпотека доступна військовослужбовцям, силовикам та членам їхніх сімей, медикам, педагогам та науковцям, що працюють у державних і комунальних закладах, а також іншим громадянам, що відповідають умовам програми.

Таскомбанк став 9 банком, який бере участь у програмі.

Список інших банків: