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29 червня 2024, 14:13

Таскомбанк приєднався до програми «єОселя»

Укрфінжитло й Таскомбанк уклали угоду про співробітництво. Відтепер банк можна обрати у мобільному застосунку «Дія» в межах програми «єОселя». Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Укрфінжитло й Таскомбанк уклали угоду про співробітництво.

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«Ми бачимо великий попит на програму з боку населення й віримо, що вона стане драйвером розвитку не лише іпотечного кредитування та розвитку будівництва, але й поштовхом для зростання економіки в цілому», — зазначив перший заступник Голови правління Таскомбанку Олег Поляк.

Програма доступного іпотечного кредитування «єОселя» працює в Україні з жовтня 2022 року. Наразі пільгова іпотека доступна військовослужбовцям, силовикам та членам їхніх сімей, медикам, педагогам та науковцям, що працюють у державних і комунальних закладах, а також іншим громадянам, що відповідають умовам програми.

Таскомбанк став 9 банком, який бере участь у програмі.

Список інших банків:

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
29 червня 2024, 18:04
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В Україні відбудеться приватизація «Сенс банку» та «Укргазбанку», які є системно важливими державними банками.
Про це стало відомо із опублікованого 28 червня оновленого меморандуму МВФ.
«Ми [тобто Україна] готуємо до продажу два системні державні банки — „Сенс Банк“ та „Укргазбанк“. Ми плануємо призначити міжнародно визнаного фінансового радника до кінця вересня 2024 року за прозорою процедурою та після консультацій з міжнародними фінансовими організаціями», — йдеться у тексті цього документу.
Законопроєкт про приватизацію державних банків направлять на розгляд парламенту до кінця вересня 2024 року.
Також Україна зобовʼязується не збільшувати державну частку у банківському секторі країни, окрім випадків, які стосуються фінансової стабільності та національної безпеки, але після консультації з МВФ.
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