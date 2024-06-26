Цього місяця банки відмовилися від тотального зниження дохідностей за депозитами фізосіб. Хоча Нацбанк із 14 червня знову знизив облікову ставку — з 13,5% до 13% річних. Принаймні, поки що. Що пропонують своїм приватним клієнтам банки з депозитним портфелем до 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».
Невеликі банки переглянули дохідність депозитів: хто тепер платить більше за вкладами у ВКВ
Як видно з даних регулятора, за ключовими термінами середні відсотки скоротилися зовсім незначно, а за піврічними — навіть трохи підвищилися:
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3 місяці — з 13,45% до 13,41% річних;
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6 місяців — із 13,35% до 13,36% річних;
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12 місяців — із 13,23% до 13,19% річних.
Тобто ми поки що точно не бачимо пропорційного просідання дохідностей вкладів на 0,5%, чого побоювалися деякі експерти та клієнти банків.
Сильно провалилася лише середня ставка за 9-місячними вкладами (на 0,91% річних) — із 13,32% до 12,41%. Але відомо, що такий термін вкладень не має високого попиту у вкладників.
Якщо вивчати зміну дохідності вкладів за трьома найпопулярнішими термінами за місяць (з 24 травня), то ми побачимо зниження на 0,31−0,36% річних.
Цілком очевидно, що банки не готові «рубати відсотки». Щонайменше з чотирьох причин:
1. Через девальвацію гривні щодо долара, яка за останній місяць склала 1,3%. Місяць тому, 24 травня, офіційний курс НБУ був на рівні 39,92 грн/$, а вже на 24 червня — 40,44 грн/$. Девальвація, як і раніше, не перекривається поточною дохідністю вкладів. Наприклад, якщо брати номінальні 13,19% річних на 12 місяців, то реально (за вирахуванням податків — 18% ПДФО + 1,5% військового збору) отримаємо 10,6% за рік.
І це за умови лояльного ставлення банку: якщо той ще не візьме з клієнта 1% комісії за отримання готівки в касі. У перерахунку на місяць виходить 0,88% річних. Що менше за девал у 1,3%. Інвестор втрачає. Отже, все менше буде охочих перевкладати всю суму гривневого вкладу після закінчення договору на новий термін.
За спостереженнями банкірів, вкладники почали частіше діяти за такою схемою — конвертують близько 50% заощаджень (коли закінчується депозитний договір) у долар, 25−35% залишають на гривневому рахунку, а решту готівкою знімають «на життя».
2. Через зростання реальної інфляці, яка, за спостереженнями громадян, дедалі більше відривається від офіційної. Усі пам'ятають, що Нацбанк нещодавно прозвітував про зростання споживчих цін у річному вимірі лише на 3,3%. Проте українці, які, здебільшого левову частку доходів витрачають на продукти та товари повсякденного користування, говорять про фактичне подорожчання всього (від продуктів до промтоварів) на 10−15%.
Таке подорожчання все більше «з'їдає» гривневу дохідність вкладів і навіть дохідність за держоблігаціями (ОВДП). Тому, дедалі популярнішими стають вкладення в товари тривалого користування, які можна вигідно перепродати з часом. Із огляду на відключення світла, великий попит мають товари, пов'язані з енергетикою.
3. Через енергетичні проблеми та очікування зростання витрат люди знову почали менше коштів перекидати на депозитні рахунки і більше грошей тримати на карткових — на випадок непередбачуваних витрат. Раніше Нацбанк говорив про позитивну тенденцію зростання заощаджень на депозитах із 33% до 36% усіх вкладів, а тепер у низці банків «Мінфіну» підтвердили зниження цього показника до 30% і навіть нижче. Тому банки змушені втримати депоставки на ринковому рівні, щоб люди менше коштів виводили на карткові рахунки.
4. Для підтримки та нарощування своєї ресурсної бази під нові кредитні програми. У банках розповідають, що НБУ активно агітує банки розгорнути фінансування енергетичних проєктів, під що може знадобитися більше гривні.
Відтоків у депозитній базі банківської системи немає, навпаки: у травні 2024 року обсяг гривневих депозитів фізосіб зріс на 2,1% (до 737 млрд грн), валютних — на 0,2% (до $9,4 млрд). Проте, якщо банки і справді активізують кредитування хоча б за окремими напрямками, то, можливо, їм знадобиться більше коштів.
Як банки змінювали ставки останні 2 тижні
Комінвестбанк знизив ставку на гривневі депозити терміном на 12 місяців на 0,45 в.п. і тепер сплачує за ними 15,75% річних.
РВС Банк зменшив заробітки на всю лінійку гривневих депозитів на 0,5 в.п. Наразі приватні клієнти банку заробляють на вкладах терміном на 12 місяців 15% річних, на 6 місяців — 14% річних, на 3 місяці — 13,5% річних.
Український капітал порадував своїх клієнтів: ставка на 9-місячні та 6-місячні депозити у нацвалюті зросла на 2 в.п., на 3 місяці — на 0,5 в.п. Наразі дохідність вкладів на ці терміни зрівнялася і становить 16,5% річних.
Кредитвест Банк зрізав депозитні ставки у гривні на всі терміни: на рік — на 0,75 в.п. — до 14,5% річних, на таку саму величину «схудли» ставки на 9 (до 14,75% річних) та 6 місяців (15% річних). Дохідність 3-місячних вкладів знижено на 0,5 в.п. — до тих самих 15% річних.
Ґрунтовно порізав ставки Юнекс банк: на 0,75 в.п. фінустанова знизила дохідність гривневих вкладів на 12, 9 та 6 місяців. Тепер на вкладах на рік тут можна заробити 14% річних, на 9 та 6 місяців — 13,75% річних.
Кліринговий дім підвищив доходність гривневих депозитів на 3 місяці на 0,5 в.п. — до 15,8% річних.
Бізбанк на 0,15 в.п. підвищив дохідність доларових вкладів на 12, 9 та 6 місяців і тепер платить за ними 2,5% річних.
РВС Банк додав до дохідності вкладів у доларі та євро на рік 0,25 в.п. і тепер платить за ними 2% річних.
Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяців
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Агропросперіс
|16,25%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Асвіо банк
|16,10%
|-
|-
|-
|15,80%
|-
|16,30%
|-
|-
|-
|Комінвестбанк
|15,75%
|0,45%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|0,25%
|-
|Полтава-Банк
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Полікомбанк
|15,40%
|-
|14,80%
|-
|14,40%
|-
|7,20%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|15,00%
|0,50%
|-
|-
|14,00%
|0,50%
|13,50%
|0,50%
|5,00%
|-
|Український капітал*
|15,00%
|-
|16,50%
|2,00%
|16,50%
|2,00%
|16,50%
|0,50%
|0,01%
|-
|Бізбанк
|14,75%
|-
|14,75%
|-
|14,75%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|15,75%
|-
|16,50%
|-
|6,00%
|-
|Кредитвест Банк
|14,50%
|0,75%
|14,75%
|0,75%
|15,00%
|0,75%
|15,00%
|0,50%
|-
|Юнекс банк
|14,00%
|0,75%
|13,75%
|0,75%
|13,75%
|0,75%
|15,50%
|-
|-
|-
|Піреус
|13,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|Грант
|11,00%
|-
|-
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|13,55%
|-
|13,20%
|-
|10,25%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|14,15%
|-
|13,60%
|-
|15,80%
|0,50%
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|5,50%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 11.06.2024−24.06.2024
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.
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Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвіо банк
|3,20%
|-
|-
|-
|2,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|0,05%
|-
|Кредитвест Банк
|3,00%
|-
|2,75%
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|Бізбанк
|2,50%
|0,15%
|2,50%
|0,15%
|2,50%
|0,15%
|1,85%
|-
|-
|-
|Комінвестбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|РВС Банк
|2,00%
|0,25%
|-
|-
|1,20%
|-
|0,70%
|-
|0,12%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Агропросперіс
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Полікомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|1,45%
|-
|1,00%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|2,60%
|-
|2,50%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 11.06.2024−24.06.2024
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.
Євро
Максимальні ставки за депозитами в євро
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Комінвестбанк
|2,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|РВС Банк
|2,00%
|0,25%
|-
|-
|1,20%
|-
|0,70%
|-
|0,12%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,05%
|-
|Полікомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Агропросперіс
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Бізбанк
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|1,20%
|-
|0,95%
|-
|0,55%
|-
|-
|-
|Асвіо банк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 11.06.2024−24.06.2024
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.
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