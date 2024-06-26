Невеликі банки переглянули дохідність депозитів: хто тепер платить більше за вкладами у ВКВ

Цього місяця банки відмовилися від тотального зниження дохідностей за депозитами фізосіб. Хоча Нацбанк із 14 червня знову знизив облікову ставку — з 13,5% до 13% річних. Принаймні, поки що. Що пропонують своїм приватним клієнтам банки з депозитним портфелем до 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Як видно з даних регулятора, за ключовими термінами середні відсотки скоротилися зовсім незначно, а за піврічними — навіть трохи підвищилися:

3 місяці — з 13,45% до 13,41% річних;

6 місяців — із 13,35% до 13,36% річних;

12 місяців — із 13,23% до 13,19% річних.

Тобто ми поки що точно не бачимо пропорційного просідання дохідностей вкладів на 0,5%, чого побоювалися деякі експерти та клієнти банків.

Сильно провалилася лише середня ставка за 9-місячними вкладами (на 0,91% річних) — із 13,32% до 12,41%. Але відомо, що такий термін вкладень не має високого попиту у вкладників.​

Якщо вивчати зміну дохідності вкладів за трьома найпопулярнішими термінами за місяць (з 24 травня), то ми побачимо зниження на 0,31−0,36% річних.

Цілком очевидно, що банки не готові «рубати відсотки». Щонайменше з чотирьох причин:

1. Через девальвацію гривні щодо долара, яка за останній місяць склала 1,3%. Місяць тому, 24 травня, офіційний курс НБУ був на рівні 39,92 грн/$, а вже на 24 червня — 40,44 грн/$. Девальвація, як і раніше, не перекривається поточною дохідністю вкладів. Наприклад, якщо брати номінальні 13,19% річних на 12 місяців, то реально (за вирахуванням податків — 18% ПДФО + 1,5% військового збору) отримаємо 10,6% за рік.

І це за умови лояльного ставлення банку: якщо той ще не візьме з клієнта 1% комісії за отримання готівки в касі. У перерахунку на місяць виходить 0,88% річних. Що менше за девал у 1,3%. Інвестор втрачає. Отже, все менше буде охочих перевкладати всю суму гривневого вкладу після закінчення договору на новий термін.

За спостереженнями банкірів, вкладники почали частіше діяти за такою схемою — конвертують близько 50% заощаджень (коли закінчується депозитний договір) у долар, 25−35% залишають на гривневому рахунку, а решту готівкою знімають «на життя».

2. Через зростання реальної інфляці, яка, за спостереженнями громадян, дедалі більше відривається від офіційної. Усі пам'ятають, що Нацбанк нещодавно прозвітував про зростання споживчих цін у річному вимірі лише на 3,3%. Проте українці, які, здебільшого левову частку доходів витрачають на продукти та товари повсякденного користування, говорять про фактичне подорожчання всього (від продуктів до промтоварів) на 10−15%.

Таке подорожчання все більше «з'їдає» гривневу дохідність вкладів і навіть дохідність за держоблігаціями (ОВДП). Тому, дедалі популярнішими стають вкладення в товари тривалого користування, які можна вигідно перепродати з часом. Із огляду на відключення світла, великий попит мають товари, пов'язані з енергетикою.

3. Через енергетичні проблеми та очікування зростання витрат люди знову почали менше коштів перекидати на депозитні рахунки і більше грошей тримати на карткових — на випадок непередбачуваних витрат. Раніше Нацбанк говорив про позитивну тенденцію зростання заощаджень на депозитах із 33% до 36% усіх вкладів, а тепер у низці банків «Мінфіну» підтвердили зниження цього показника до 30% і навіть нижче. Тому банки змушені втримати депоставки на ринковому рівні, щоб люди менше коштів виводили на карткові рахунки.

4. Для підтримки та нарощування своєї ресурсної бази під нові кредитні програми. У банках розповідають, що НБУ активно агітує банки розгорнути фінансування енергетичних проєктів, під що може знадобитися більше гривні.

Відтоків у депозитній базі банківської системи немає, навпаки: у травні 2024 року обсяг гривневих депозитів фізосіб зріс на 2,1% (до 737 млрд грн), валютних — на 0,2% (до $9,4 млрд). Проте, якщо банки і справді активізують кредитування хоча б за окремими напрямками, то, можливо, їм знадобиться більше коштів.

Як банки змінювали ставки останні 2 тижні

Комінвестбанк знизив ставку на гривневі депозити терміном на 12 місяців на 0,45 в.п. і тепер сплачує за ними 15,75% річних.

РВС Банк зменшив заробітки на всю лінійку гривневих депозитів на 0,5 в.п. Наразі приватні клієнти банку заробляють на вкладах терміном на 12 місяців 15% річних, на 6 місяців — 14% річних, на 3 місяці — 13,5% річних.

Український капітал порадував своїх клієнтів: ставка на 9-місячні та 6-місячні депозити у нацвалюті зросла на 2 в.п., на 3 місяці — на 0,5 в.п. Наразі дохідність вкладів на ці терміни зрівнялася і становить 16,5% річних.

Кредитвест Банк зрізав депозитні ставки у гривні на всі терміни: на рік — на 0,75 в.п. — до 14,5% річних, на таку саму величину «схудли» ставки на 9 (до 14,75% річних) та 6 місяців (15% річних). Дохідність 3-місячних вкладів знижено на 0,5 в.п. — до тих самих 15% річних.

Ґрунтовно порізав ставки Юнекс банк: на 0,75 в.п. фінустанова знизила дохідність гривневих вкладів на 12, 9 та 6 місяців. Тепер на вкладах на рік тут можна заробити 14% річних, на 9 та 6 місяців — 13,75% річних.

Кліринговий дім підвищив доходність гривневих депозитів на 3 місяці на 0,5 в.п. — до 15,8% річних.

Бізбанк на 0,15 в.п. підвищив дохідність доларових вкладів на 12, 9 та 6 місяців і тепер платить за ними 2,5% річних.

РВС Банк додав до дохідності вкладів у доларі та євро на рік 0,25 в.п. і тепер платить за ними 2% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 11.06.2024−24.06.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 11.06.2024−24.06.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 11.06.2024−24.06.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.