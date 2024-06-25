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25 червня 2024, 10:15

Експерт розповів, що буде з курсом гривні у короткостроковій перспективі

В Україні не слід очікувати різкої зміни курсу в короткостроковій перспективі, однак не виключено, що поступова девальвація гривні все ж триватиме. Про це сказав голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук, повідомляє Укрінформ.

В Україні не слід очікувати різкої зміни курсу в короткостроковій перспективі, однак не виключено, що поступова девальвація гривні все ж триватиме.
Фото:depositphotos

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Що буде з курсом гривні

«В частині валютної політики, одним з найбільших досягнень Національного банку є те, що він наважився на помірну, контрольовану девальвацію гривні. Звісно, НБУ не дає жодних орієнтирів з приводу динаміки та глибини можливої девальвації курсу, але на ринку склалось таке розуміння, що ці рухи навряд будуть різкими. Навряд ми будемо бачити різку зміну обмінного курсу за короткий проміжок часу», — сказав Ваврищук.

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Він зазначив, що нинішні темпи девальвації не створюють істотних незручностей ні для громадян, ні для бізнесу.

«Але ми всі пам'ятаємо про величезні дисбаланси зовнішніх рахунків. Ми розуміємо, що ці дисбаланси потрібно поступово закривати. Тому, тут я думаю, що всі ми погоджуємось, що поступова девальвація гривні буде продовжуватися», — сказав Ваврищук.

Нагадаємо

Курс долара на міжбанку до вечора минулої п'ятниці зупинився на позначці 40,42/40,44 гривень, а євро — на рівні 43,1887/43,1980. При цьому і на готівковому ринку ажіотажу зі скуповування валюти не спостерігалося.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
nitrolog
nitrolog
25 червня 2024, 10:25
#
Агент 006 каже що курс тільки падати буде
аж на 28
+
+45
bonv
bonv
25 червня 2024, 11:24
#
Ні про що.
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