Кабмін спростив процедуру доставки та виплати пенсій

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України через Укрпошту. Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

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Змінами передбачено, що за наявності технічних можливостей виплата і доставка пенсій може проводитися за відомостями, сформованими на підставі електронних виплатних списків, без документів до них у паперовій формі.

Постановою встановлено вимоги до електронних форм/наборів даних виплатних та звітних документів.

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За даними Пенсійного фонду, у травні в Україні було 10,210 млн пенсіонерів. Через поточні рахунки в банках пенсії одержують 8,153 млн осіб. Найчастіше українці отримують виплати в Приватбанку — 4,760 млн осіб та Ощадбанку — 2,538 млн осіб.

Інші 2,057 млн пенсіонерів отримували виплати через Укрпошту. Тобто, оновлення правил торкнеться саме цієї групи пенсіонерів.