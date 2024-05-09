Українці можуть «купити» страховий стаж для виходу на пенсію у 60 років або для отримання вищої пенсії. Про це йдеться на сайті Уряду.
9 травня 2024, 15:16
Кабмін нагадав, що українці можуть «купити» стаж для пенсії. Як це зробити
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Як купити страховий стаж
Перш за все потрібно укласти договір з Пенсійним фондом України (ПФУ) — зробити це можна онлайн через вебпортал електронних послуг фонду:
- Увійти в особистий кабінет Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису, Дія.підпису або системи GOV.ID.
- Обрати розділ «Комунікація з ПФУ», далі натисніть «Договір на добровільну участь»;
- Внести персональні дані особи, на користь якої ви хочете робити внески (ПІБ, податковий номер, серію і номер паспорта, дату народження).
- Якщо платите за себе, натисніть «Бажаю сплачувати внески за себе» й вкажіть необхідну інформацію;
- Надати згоду на обробку даних і підтвердити внесені дані;
- Підписати договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), натиснувши кнопку «Підписати й сплатити»;
- Сплатити внески, обравши зручний для вас спосіб: через «Portmone» чи платіжне доручення.
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Хто може докупити стаж
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Як це працює
Джерело: Мінфін
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