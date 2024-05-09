Кабмін нагадав, що українці можуть «купити» стаж для пенсії. Як це зробити

Перш за все потрібно укласти договір з Пенсійним фондом України (ПФУ) — зробити це можна онлайн через вебпортал електронних послуг фонду:

Увійти в особистий кабінет Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису, Дія.підпису або системи GOV.ID.

Обрати розділ «Комунікація з ПФУ», далі натисніть «Договір на добровільну участь»;

Внести персональні дані особи, на користь якої ви хочете робити внески (ПІБ, податковий номер, серію і номер паспорта, дату народження).

Якщо платите за себе, натисніть «Бажаю сплачувати внески за себе» й вкажіть необхідну інформацію;

Надати згоду на обробку даних і підтвердити внесені дані;

Підписати договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), натиснувши кнопку «Підписати й сплатити»;

Сплатити внески, обравши зручний для вас спосіб: через «Portmone» чи платіжне доручення.

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Як це працює