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9 травня 2024, 15:16

Кабмін нагадав, що українці можуть «купити» стаж для пенсії. Як це зробити

Українці можуть «купити» страховий стаж для виходу на пенсію у 60 років або для отримання вищої пенсії. Про це йдеться на сайті Уряду.

Українці можуть «купити» страховий стаж для виходу на пенсію у 60 років або для отримання вищої пенсії.
Фото:depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як купити страховий стаж

Перш за все потрібно укласти договір з Пенсійним фондом України (ПФУ) — зробити це можна онлайн через вебпортал електронних послуг фонду:

  • Увійти в особистий кабінет Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису, Дія.підпису або системи GOV.ID.
  • Обрати розділ «Комунікація з ПФУ», далі натисніть «Договір на добровільну участь»;
  • Внести персональні дані особи, на користь якої ви хочете робити внески (ПІБ, податковий номер, серію і номер паспорта, дату народження).
  • Якщо платите за себе, натисніть «Бажаю сплачувати внески за себе» й вкажіть необхідну інформацію;
  • Надати згоду на обробку даних і підтвердити внесені дані;
  • Підписати договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), натиснувши кнопку «Підписати й сплатити»;
  • Сплатити внески, обравши зручний для вас спосіб: через «Portmone» чи платіжне доручення.

Читайте: Страховий стаж під час війни: як не втратити право на пенсію

Хто може докупити стаж

Читайте також: Як купити стаж для пенсії і кому це потрібно

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+45
Sarevok
Sarevok
9 травня 2024, 15:32
#
Вкладывать деньги в финансовую пирамиду — не лучшая идея.
+
0
potator
potator
9 травня 2024, 15:34
#
Это просто праздник какой-то!
+
+68
bonv
bonv
9 травня 2024, 15:55
#
Краще владу мудру купити ніж з цими клоунами жити…
+
0
Silumin
Silumin
9 травня 2024, 17:31
#
Коли уряд таке публікує і цю новину розносять в усіх новинах, це означає лише, що справи у ПФУ кепські і він по суті перебуває на межі банкрутства.
+
0
spamer4life
spamer4life
9 травня 2024, 17:40
#
Суми зараховуються у місяць, коли надійшли?! То як купи наперед?
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