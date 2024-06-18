Tether представила новий стейблкоїн, Deutsche Telekom займеться майнінгом: що нового на ринку

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 червня 2024, 11:32

Tether представила новий стейблкоїн, Deutsche Telekom займеться майнінгом: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Tether представила новий стейблкоїн із забезпеченням у XAUT

Компанія Tether представила стейблкоїн Alloy (aUSDT). Його вартість прив’язана до курсу американського долара, при цьому актив забезпечений токенами Tether Gold (XAUt). Про це повідомляє пресслужба компанії.

Розробкою проєкту займалися дві дочірні організації Tether — Moon Gold NA, SA de CV і Moon Gold El Salvador, SA de CV.

«Alloy від Tether прагне дати нове визначення стабільності в цифровій економіці шляхом об'єднання сильних сторін стейблкоїнів із безпекою та надійністю золота», — йдеться в повідомленні.

Курс aUSDT прив’язаний до ціни американського долара у співвідношенні 1 до 1. Актив надмірно забезпечений токенами XAUt, які, своєю чергою, підтримуються фізичним золотом. Злитки компанія зберігає у Швейцарії.

Користувачі можуть випускати aUSDT, використовуючи XAUt як заставу, зазначили в компанії. Смартконтракт активу розгорнуто в мережі Ethereum, зазначено в релізі.

Водночас компанія представила платформу Alloy, яка дає змогу випускати «прив'язані» синтетичні стейблкоїни з надмірним забезпеченням.

Капіталізація публічних майнерів досягла рекордних $22,8 млрд

15 червня ринкова вартість 14 відстежуваних JPMorgan майнінгових компаній із лістингом у США підвищилася до пікових в історії $22,8 млрд. Про це повідомляє CoinDesk.

Згідно з аналітиками, у попередні два тижні котирування майже всіх цінних паперів із вибірки випередили біткоїн, оскільки інвестори позитивно відреагували на новину про угоду Core Scientific (CORZ) з CoreWeave у сфері ШІ.

Акції CORZ подорожчали на 117% — найкращий результат, а Argo Blockchain — впали в ціні на 7% (найгірший). Перша криптовалюта за той самий період подешевшала на 3%.

Зареєстровані в США організації збільшили частку в сукупному обсязі обчислювальних потужностей мережі другий місяць поспіль. Це сталося в умовах продовження падіння складності майнінгу після халвінгу у квітні на 7 EH/s (1%).

«На 14 зазначених компаній припадає приблизно 23,8% глобального хешрейту, що майже на 1% більше, ніж попереднього місяця. Це обнадійлива ознака того, що неефективні приватні оператори скоротили масштаб діяльності після зменшення нагороди майнерам удвічі», — йдеться в документі.

Deutsche Telekom планує зайнятися біткоїн-майнінгом

Найбільша телекомунікаційна компанія Європи Deutsche Telekom планує найближчим часом долучитися до майнінгу біткоїнів. Про це повідомив Дірк Редер, керівник її дочірньої фірми T-Systems MMS.

Про плани організації він розповів під час конференції BTC Prague 2024, яка проходила з 13 по 15 червня включно.

За словами Редера, компанія є валідатором біткоїна і Lightning Networks з 2023 року. А тепер планує зайнятися «фотосинтезом цифрових грошей».

Редера запитали, чи означає це, що Deutsche Telekom буде майнити біткоїни. Він відповів ствердно.

Редер також розповів про те, як змінилася позиція компанії щодо Web3 в цілому і першої криптовалюти зокрема. Коли він приєднався до компанії у липні 2022 року, йому заборонили використовувати термін «біткоїн» під час інтерв'ю.

Через рік Deutsche Telekom різко змінила курс, ставши більш відкритою до Web3.

Обсяг фінансування криптостартапів перевищив $100 млрд

З кінця травня 2014 року криптовалютні стартапи залучили $101,4 млрд. Про це свідчать дані DeFi Llama.

Для порівняння, за підсумками першого травня 2014 року, що сформував статистику, показник становив $17,1 млн. На той момент минуло п’ять років після створення біткоїна і рік — після запуску Ethereum.

Через десять років, у травні 2024 року, криптофірми зібрали вже $280,25 млн, місяцем раніше — $777,1 млн. Рекорд ($7,08 млрд) встановлено в жовтні 2021 року.

Представлений графік демонструє зростання мінімумів і максимумів протягом історії індустрії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами