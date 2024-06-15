Саміт миру: США оголосили про виділення понад $1,5 млрд для енергосектору України

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Гроші будуть виділені через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Державний департамент на підтримку народу України.

Як повідомляють, з боку USAID це включає $500 млн нового фінансування на енергетичну допомогу та перенаправлення $324 млн раніше оголошених коштів на надзвичайні енергетичні потреби в Україні. Ці кошти підуть на ремонт енергетичної інфраструктури, пошкодженої під час війни, розширення виробництва електроенергії, заохочення інвестицій приватного сектору та захист енергетичної інфраструктури.

Крім цього, віцепрезидентка Гарріс оголосила, що, працюючи з Конгресом, Державний департамент планує надати додатково $300 мільйонів на підтримку цивільної безпеки України для забезпечення життєво необхідним обладнанням українських прикордонників та правоохоронців

Ці кошти є частиною більшого пакету зовнішньої допомоги, ініційованого президентом США Джо Байденом.