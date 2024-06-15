Віцепрезидентка США Камала Гарріс під час зустрічі із Володимиром Зеленським у рамках Саміту миру у Швейцарії оголосила про виділення понад $1,5 мільярдів для енергетичного сектору та гуманітарних потреб. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Саміт миру: США оголосили про виділення понад $1,5 млрд для енергосектору України
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Деталі
Гроші будуть виділені через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Державний департамент на підтримку народу України.
Як повідомляють, з боку USAID це включає $500 млн нового фінансування на енергетичну допомогу та перенаправлення $324 млн раніше оголошених коштів на надзвичайні енергетичні потреби в Україні. Ці кошти підуть на ремонт енергетичної інфраструктури, пошкодженої під час війни, розширення виробництва електроенергії, заохочення інвестицій приватного сектору та захист енергетичної інфраструктури.
Крім цього, віцепрезидентка Гарріс оголосила, що, працюючи з Конгресом, Державний департамент планує надати додатково $300 мільйонів на підтримку цивільної безпеки України для забезпечення життєво необхідним обладнанням українських прикордонників та правоохоронців
Ці кошти є частиною більшого пакету зовнішньої допомоги, ініційованого президентом США Джо Байденом.
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