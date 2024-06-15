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15 червня 2024, 13:40

Саміт миру: США оголосили про виділення понад $1,5 млрд для енергосектору України

Віцепрезидентка США Камала Гарріс під час зустрічі із Володимиром Зеленським у рамках Саміту миру у Швейцарії оголосила про виділення понад $1,5 мільярдів для енергетичного сектору та гуманітарних потреб. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс під час зустрічі із Володимиром Зеленським у рамках Саміту миру у Швейцарії оголосила про виділення понад $1,5 мільярдів для енергетичного сектору та гуманітарних потреб.
Фото:istockphoto

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Деталі

Гроші будуть виділені через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Державний департамент на підтримку народу України.

Як повідомляють, з боку USAID це включає $500 млн нового фінансування на енергетичну допомогу та перенаправлення $324 млн раніше оголошених коштів на надзвичайні енергетичні потреби в Україні. Ці кошти підуть на ремонт енергетичної інфраструктури, пошкодженої під час війни, розширення виробництва електроенергії, заохочення інвестицій приватного сектору та захист енергетичної інфраструктури.

Крім цього, віцепрезидентка Гарріс оголосила, що, працюючи з Конгресом, Державний департамент планує надати додатково $300 мільйонів на підтримку цивільної безпеки України для забезпечення життєво необхідним обладнанням українських прикордонників та правоохоронців

Ці кошти є частиною більшого пакету зовнішньої допомоги, ініційованого президентом США Джо Байденом.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Vadim531
Vadim531
15 червня 2024, 13:55
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Разворуют все также как это было в 23-м году во время первого восстановления после зимних блэкаутов
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