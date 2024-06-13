Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на відгук місяця про роботу банків у травні. Ним стала наша читачка під ніком webwolf, яка розповіла про свій досвід потрапляння під фінмоніторинг. Її досвід може бути корисним й іншим читачам «Мінфіну», і ось чому.
Відгук травня: Як Сенс розірвав стосунки із клієнткою, яка купила ОВДП на гроші від депозиту, але не підтвердила їх чистоту
Авторка відгуку є давньою клієнткою Сенс банку, перевела в банк депозити, які тримала в інших банках. На гроші від одного з них, термін якого закінчувався, вирішила придбати військові облігації. За місяць після цього до неї звернувся банк із запитанням «звідки гроші».
«Докази про те, що вони виплачені з депозиту в їхньому ж банку, його не влаштували, також намагалася апелювати виписками з депозитних рахунків інших банків, звідки вони були переведені у сенс — також не взяли до уваги», — пише читачка.
«У результаті через кілька днів мене телефоном повідомили про закриття всіх рахунків та розрив ділових відносин. Жодних підозрілих транзакцій я не виконувала, правил не порушувала і загалом ніяких претензій у банку раніше не було до мене, а тут одразу такий жорсткий захід щодо мене з вкрай неприємним завершенням. Виходить так: довго тримати у банку депозити — це відмивання коштів, купівля військових облігацій — фінансування тероризму. У мене більше немає іншого пояснення того, що сталося», — резюмує вона.
На думку партнера ECOVIS Bondar & Bondar Law Bureau Олександри Нікітіної, банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, цілком правомірно застосував до клієнта заходи належної перевірки, оскільки придбання військових операцій на істотну суму:
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було нетиповою операцією для цього клієнта (за його ж власними словами),
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могло не відповідати меті встановлення ділових відносин з банком, зазначеним в анкеті при відкритті депозитного рахунку (адже депозитний рахунок, вочевидь, не відкривається для придбання облігацій,
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могло перевищити очікуваний ліміт видаткових операцій, зазначений клієнтом в анкеті при відкритті рахунку,
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могло перевищувати розмір статків, зазначених клієнтом в анкеті при відкритті рахунку багато років тому.
«Наприклад, якщо клієнт 10 років тому зазначив розмір статків Х, і через 10 років за відсутності інших офіційних джерел доходу (або документів, що їх підтверджують) витратив суму, що перевищує розмір статків станом на 10 років тому, на облігації, у банка закономірно виникає питання про те, коштом яких коштів клієнт жив 10 років і такий клієнт стає підозрілим», — пояснює юристка.
Вона також навела іншу підставу закриття рахунків: банки, в яких клієнтка раніше мала депозити, могли виявитись банками-оболонками або такими, що підтримували відносини з банками-оболонками.
«Відповідно, у кінцевого банку є закономірні сумніви щодо того, чи попередніми банками було належним чином перевірено джерела походження коштів, якими було сформовано первинні депозити. І якщо при спробі кінцевого банку провести повторну перевірку джерел формування коштів, якими було сформовано первинні депозити, клієнт не надав документи, які належним чином підтверджують законні джерела походження таких коштів, банк як суб'єкт первинного фінмоніторингу, має право припинити ділові відносини з таким клієнтом», — говорить Олександра Нікітіна.
Саме так нам відповів і банк, якого ми попросили прокоментувати ситуацію.
«Відповідно до внутрішніх документів Sense Bank, депозити та відсотки по них не є підтвердженням джерела коштів та статків клієнта, оскільки не дають зрозуміти, чи вивчив інший банк, у якому клієнт Sense Bank обслуговувався раніше, джерело його доходів.
Окремо зазначаємо, що виписки по рахунках з інших банків підтверджують факт руху коштів клієнта, а не джерело їх походження та не пояснює джерела статків клієнта", — повідомили у банку та додали, що клієнти мають пам’ятати: коли банк надає запит, то це є не примхою фінустанови, а його обов’язком.
Якщо клієнт не надає вичерпну інформацію щодо його діяльності, джерел походження коштів та статків, фінансового стану, проведених фінансових операцій тощо, то банк відповідно до статті 15 закону про відмивання грошей зобов’язаний відмовити клієнту в обслуговуванні", — підкреслили у банку.
Як довести «чистоту» грошей
Клієнтам слід розуміти, що банківський рахунок не є джерелом походження коштів, а лише місцем їх зберігання", — уточнює Олександра Нікітіна.
За її словами, коштами із законним джерелом походження вважаються:
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зароблені законною діяльністю (трудовою, підприємницькою, інвестиційною)
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подаровані особою, яка має законне джерело їх походження,
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успадковані.
У будь-якому випадку гроші мають бути належним чином задекларовані, а з отриманих сум сплачені належні податки. І все це має підтверджуватись документами та банківськими виписками, які дозволяють прослідкувати шлях грошей.
Окремі пояснення, що їх намагаються інколи надати клієнти, не вирішить проблем.
«Аргументи про „накопичення“ від особи, яка жодного дня не отримувала офіційного доходу, не працюють, адже апріорі відсутнє легальне джерело накопичення. Дохід „в конвертах“ від трудової діяльності має такий саме статус, як „накопичення“. Подарунок від батьків — пенсіонерів, які на свою пенсію утримують всю родину дорослих дітей, — туди ж. Одним словом, сьогодні в тренді білий (задекларований та оподаткований) кеш, а не мішки чорного налу», — резюмує юристка.
Олександра Нікітіна радить читачці:
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ще раз переглянути свою фінансову історію,
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належним чином підкріпити її документами, які містили б відповіді про джерело походження (а не тільки місце зберігання та рух) коштів,
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перед здійсненням будь-якої нетипової операції актуалізувати особисті дані в анкеті (збільшити ліміти, додати типи видаткових операцій тощо),
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узгодити здійснення такої операції (та документів, що її супроводжують) з персональним менеджером.
Правила конкурсу «Відгук місяця»
Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «кращий», відгук має відповідати низці критеріїв:
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Відгук має бути написаний на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.
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Описаний досвід має бути корисним іншим клієнтам банку.
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У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний користувальницький досвід.
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Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.
Більше про правила «Відгуку місяця» читайте тут.
Коментарі - 14
Зокрема:
1. Банки України не здійснюють заходів із перевірки джерел походження коштів, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон про ПВК/ФТ) та нормативно-правовими актами Національного банку України, у разі проведення фінансових операцій з унесення клієнтами коштів готівкою з метою їх зарахування на:
…
3) рахунки банків України для придбання облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації»;
И давно проверено, что нельзя верить ни одному сотруднику банка. Ибо то ли по должностной инструкции, или по другой причине они никогда не скажут на какой-то вопрос «я не знаю», а просто натрындит своих предположений. Зачастую всё окажется совсем не так, и клиент потеряет деньги. А на резонные возражения, мол, это ваш сотрудник сказал, ответят, что вы клиент и сами должны знать тарифы, правила, регламенты.
Видимо, совсем у них было плохо с математикой в школе, и не подозревают, что, скажем, 10 тысяч после 15-летних перекладываний по депозитам даёт тысяч 150. И что, вот такой недалёкий сотрудник скажет, мол, 15 лет назад было 10 тысяч, при этом «банківський рахунок не є джерелом походження коштів, а лише місцем їх зберігання», так откуда у вас 140 тысяч взялось? Отмываете?
Когда был студентом в экономическом ВУЗе, считал, что нужно быть очень умным и подготовленным в банковской сфере, но складывается впечатление, что в банках работают те, кого никуда больше не взяли. Как говорится, набрали по объявлению.
А насчёт только поточки, так вроде же покупки более 50 тысяч грн налом запрещены. Захотите купить машину, квартиру, участок или каких-нибудь золотых украшений с драгоценными камнями, наконец, то придется-таки сначала нести на счёт. Вот тут-то и поинтересуются, откуда дровишки.
А второй интересный момент: какого черта всегда только банк проверяет доходы клиентов, а клиент у банка — нет? Допустим, хочешь взять кредит в банке, и тогда запрашиваешь у банка легальность средств, которые они тебе дают. Или приносишь на депозит и требуешь, мол, подтвердите достаточность и легальность своих доходов, чтоб гарантировать возврат средств и выплату процентов.
Почему у нас банк всегда прав, а для клиента есть только презумпция виновности?
НБУ очень хочет, чтоб люди не скупали валюту, а несли деньги на депозиты. Но всё делает для того, чтоб было наоборот. Ведь банки по его указке проводят финмониторинг. И им, похоже, лучше наказать сто невиновных, чтоб только не получить штраф за одного пропущенного виновного. Просто косят, особо не разбираясь. Так надёжнее и меньше работы.