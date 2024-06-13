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13 червня 2024, 10:46

Первинний ринок житла: Попит збігається з «реальною» пропозицією

На первинному ринку житла наявний попит маже повністю збігається з «реальною» пропозицією: тобто з кількістю пропонованого житла на продаж в об'єктах, зведення яких від лютого 2022 року не припинялося / або поновилося і триває без пауз. Про це розповіла Маріанна Бігунець, директорка з продажів Будівельної компанії GAZDA.

На первинному ринку житла наявний попит маже повністю збігається з «реальною» пропозицією: тобто з кількістю пропонованого житла на продаж в об'єктах, зведення яких від лютого 2022 року не припинялося / або поновилося і триває без пауз.
Фото:depositphotos

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Попит на житло

За її словами, в середньому по країні попит досі складає до 35% від «довоєнного» рівня. Однак в окремих регіонах (Закарпатська, Львівська обл. тощо) порівняно з 2021 роком попит на нове житло збільшився у 1,5−1,8 раза.

«Наразі понад 90% попиту на первинне житло сконцентровано головним чином в більш безпечних у „воєнному“ сенсі містах, таких, як Ужгород, Чернівці, Львів, Івано-Франківськ, Житомир, Дніпро, Вінниця та Київ», — констатує експертка.

Читайте: У Києві дорожчає оренда житла: за скільки можна зняти «одиничку» на Подолі та Троєщині

Вона звернула увагу на те, що переважну більшість покупців цікавить житло готове до заселення (з ремонтом) чи на завершальних стадіях будівництва (понад 50% наявного попиту), в нових чергах ЖК чи котеджного містечка на стадії активного зведення (до 30% попиту), або ж в нових об'єктах з безперервним веденням будівельних робіт на стадії готовності від 30% (до 20% попиту).

«Від початку 2024 року можна зробити висновок, що на „первинці“ продається лише те, що активно будується. Покупці готові інвестувати в житло на етапі котловану тільки у перевірених забудовників, які працюють давно на ринку і мають гарну репутацію. Адже громадяни стали більш обачними й не мають жодного наміру купувати, навіть „за дешево“, житло в „заморожених“ об'єктах, терміни будівництва яких, м’яко кажучи, „розмиті“ і непевні, а доля девелоперів таких недобудів також під великим питанням», — зазначила вона.

Що впливає на попит на первинному ринку житла

  • Безпека майбутнього життя в умовах війни.
  • Баланс ціни, якості та площі житла, стадії готовності майбутнього ЖК.
  • Інфраструктурний комплекс разом з рекреаційним потенціалом.
  • Інвестиційний потенціал.
  • Способи придбання: можливість вибору.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

+
+30
bonv
bonv
13 червня 2024, 10:48
#
Паритет:))
+
+30
bonv
bonv
13 червня 2024, 10:49
#
Багатоповерхівки «замерзнуть»: експерт радить шукати можливість переїхати до інших міст.
Голова Спілки споживачів компослуг зазначив, що пережити зиму буде легше у приватному секторі, аніж у багатоквартирному будинку.
Через проблеми з генерацією електроенергії взимку буде дуже складно жителям багатоквартирних будинків. Тож вони повинні зараз думати і шукати можливість переїхати до інших міст, де буде світло, чи до приватного сектора.
Про це голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив у ефірі каналу «Новини.LIVE».
Експерт попередив, що «в багатоквартирних будинках буде дуже й дуже складно взимку».
«Особливо в старих будинках — це хрущівки, 70−80% такого типу будинки, які неутеплені, які дуже охолоджуються — там буде дуже й дуже складно. Особливо складно буде тим, в кого електроопаленння, електроплити, тому що приготувати їжу буде складно, опалення не буде», — пояснив Попенко.
«Тому люди повинні зараз думати і шукати можливість переїжджати або в інше місто, або в області, де буде електроенергія. А краще дивитися в сторону приватного сектору, щоб запобігти всім проблемам, які можуть виникнути взимку», — порадив він.
За його словами, на жаль, відновити швидко генерацію неможливо за короткий проміжок часу. Попенко уточнив, що має на увазі рік-два, «тобто рік-два відновлення генерації буде неможливим».
+
+30
bonv
bonv
13 червня 2024, 10:50
#
«Ми очікуємо відключення і, на жаль, вирішити це питання у багатоквартирному будинку якимись встановленням приладів неможливо. В приватному будинку — так: можна встановити генератор, твердопаливний котел. Якщо немає грошей на дрова, можна назбирати десь хмизу. Можна якось пережити цей процес. А в багатоквартирному будинку все буде набагато складніше», — розповів голова Спілки споживачів компослуг.
+
+15
Abramon
Abramon
13 червня 2024, 11:35
#
Можна ставити буржуйки в квартири, а топити можна вирубувавши дерева в місті, але зараз можна купити дрова. Так було під час Другої світової в Києві — розповідав мій дід.
+
0
Abramon
Abramon
13 червня 2024, 11:32
#
«Покупці готові інвестувати в житло на етапі котловану тільки у перевірених забудовників, які працюють давно на ринку і мають гарну репутацію.» — запитайте куди інвестували свої фінанси люди, які стоять під КМДА з плакатами. Я підкажу КМБ — перевірений забудовник, який працює давно на ринку і має гарну репутацію.
+
+15
KValera
KValera
13 червня 2024, 11:40
#
В Ужгороде куча новостроек стоят пустые.
+
0
stas12345
stas12345
13 червня 2024, 12:50
#
Первинний ринок житла: Попит збігається з «реальною» пропозицією

Ничего не строится — ничего не покупается)
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