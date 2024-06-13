На первинному ринку житла наявний попит маже повністю збігається з «реальною» пропозицією: тобто з кількістю пропонованого житла на продаж в об'єктах, зведення яких від лютого 2022 року не припинялося / або поновилося і триває без пауз. Про це розповіла Маріанна Бігунець, директорка з продажів Будівельної компанії GAZDA.
Первинний ринок житла: Попит збігається з «реальною» пропозицією
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Попит на житло
За її словами, в середньому по країні попит досі складає до 35% від «довоєнного» рівня. Однак в окремих регіонах (Закарпатська, Львівська обл. тощо) порівняно з 2021 роком попит на нове житло збільшився у 1,5−1,8 раза.
«Наразі понад 90% попиту на первинне житло сконцентровано головним чином в більш безпечних у „воєнному“ сенсі містах, таких, як Ужгород, Чернівці, Львів, Івано-Франківськ, Житомир, Дніпро, Вінниця та Київ», — констатує експертка.
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Вона звернула увагу на те, що переважну більшість покупців цікавить житло готове до заселення (з ремонтом) чи на завершальних стадіях будівництва (понад 50% наявного попиту), в нових чергах ЖК чи котеджного містечка на стадії активного зведення (до 30% попиту), або ж в нових об'єктах з безперервним веденням будівельних робіт на стадії готовності від 30% (до 20% попиту).
«Від початку 2024 року можна зробити висновок, що на „первинці“ продається лише те, що активно будується. Покупці готові інвестувати в житло на етапі котловану тільки у перевірених забудовників, які працюють давно на ринку і мають гарну репутацію. Адже громадяни стали більш обачними й не мають жодного наміру купувати, навіть „за дешево“, житло в „заморожених“ об'єктах, терміни будівництва яких, м’яко кажучи, „розмиті“ і непевні, а доля девелоперів таких недобудів також під великим питанням», — зазначила вона.
Що впливає на попит на первинному ринку житла
- Безпека майбутнього життя в умовах війни.
- Баланс ціни, якості та площі житла, стадії готовності майбутнього ЖК.
- Інфраструктурний комплекс разом з рекреаційним потенціалом.
- Інвестиційний потенціал.
- Способи придбання: можливість вибору.
Коментарі - 7
Голова Спілки споживачів компослуг зазначив, що пережити зиму буде легше у приватному секторі, аніж у багатоквартирному будинку.
Через проблеми з генерацією електроенергії взимку буде дуже складно жителям багатоквартирних будинків. Тож вони повинні зараз думати і шукати можливість переїхати до інших міст, де буде світло, чи до приватного сектора.
Про це голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив у ефірі каналу «Новини.LIVE».
Експерт попередив, що «в багатоквартирних будинках буде дуже й дуже складно взимку».
«Особливо в старих будинках — це хрущівки, 70−80% такого типу будинки, які неутеплені, які дуже охолоджуються — там буде дуже й дуже складно. Особливо складно буде тим, в кого електроопаленння, електроплити, тому що приготувати їжу буде складно, опалення не буде», — пояснив Попенко.
«Тому люди повинні зараз думати і шукати можливість переїжджати або в інше місто, або в області, де буде електроенергія. А краще дивитися в сторону приватного сектору, щоб запобігти всім проблемам, які можуть виникнути взимку», — порадив він.
За його словами, на жаль, відновити швидко генерацію неможливо за короткий проміжок часу. Попенко уточнив, що має на увазі рік-два, «тобто рік-два відновлення генерації буде неможливим».
Ничего не строится — ничего не покупается)