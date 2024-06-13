Первинний ринок житла: Попит збігається з «реальною» пропозицією

На первинному ринку житла наявний попит маже повністю збігається з «реальною» пропозицією: тобто з кількістю пропонованого житла на продаж в об'єктах, зведення яких від лютого 2022 року не припинялося / або поновилося і триває без пауз. Про це розповіла Маріанна Бігунець, директорка з продажів Будівельної компанії GAZDA.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Попит на житло

За її словами, в середньому по країні попит досі складає до 35% від «довоєнного» рівня. Однак в окремих регіонах (Закарпатська, Львівська обл. тощо) порівняно з 2021 роком попит на нове житло збільшився у 1,5−1,8 раза.

«Наразі понад 90% попиту на первинне житло сконцентровано головним чином в більш безпечних у „воєнному“ сенсі містах, таких, як Ужгород, Чернівці, Львів, Івано-Франківськ, Житомир, Дніпро, Вінниця та Київ», — констатує експертка.

Читайте: У Києві дорожчає оренда житла: за скільки можна зняти «одиничку» на Подолі та Троєщині

Вона звернула увагу на те, що переважну більшість покупців цікавить житло готове до заселення (з ремонтом) чи на завершальних стадіях будівництва (понад 50% наявного попиту), в нових чергах ЖК чи котеджного містечка на стадії активного зведення (до 30% попиту), або ж в нових об'єктах з безперервним веденням будівельних робіт на стадії готовності від 30% (до 20% попиту).

«Від початку 2024 року можна зробити висновок, що на „первинці“ продається лише те, що активно будується. Покупці готові інвестувати в житло на етапі котловану тільки у перевірених забудовників, які працюють давно на ринку і мають гарну репутацію. Адже громадяни стали більш обачними й не мають жодного наміру купувати, навіть „за дешево“, житло в „заморожених“ об'єктах, терміни будівництва яких, м’яко кажучи, „розмиті“ і непевні, а доля девелоперів таких недобудів також під великим питанням», — зазначила вона.

Що впливає на попит на первинному ринку житла