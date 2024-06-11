Яку криптовалюту купити у 2024 — топ монет із різних ніш із прогнозами зростання

У розпал зростання Bitcoin (BTC), цифрової валюти з найбільшою капіталізацією, відновлюється інтерес до всього криптовалютного сектору. Поширення ентузіазму серед інвесторів призводить до підйому цін різних токенів, зокрема ігрових проєктів, мемних і корисних. Продовжуйте читати й дізнайтеся, яку криптовалюту купити у 2024.

PlayDoge — монета з функцією «грай і заробляй», створена на блокчейні Binance. Sealana — проєкт, що оповідає в гумористичній формі про те, як важко шукати перспективні криптовалюти. Wiener AI — мемний токен на основі штучного інтелекту з винагородами за стейкінг. 99Bitcoins — криптопроєкт із механікою «вчись і заробляй» і спільнотою з понад 700 000 студентів. Solana — головна мережа для розробки популярних мемкоїнів. Ethereum — блокчейн із безпечними смартконтрактами, який отримав ETF на власний токен. GALA — ігрова криптовалюта нового покоління з інтеграцією NFT. PEPE — коїн, запущений минулого року як вияв поваги до популярного в криптоспільноті мему про жабу. GME — цифрова валюта, створена, щоб закарбувати тріумф роздрібних трейдерів над інституційними інвесторами.

Яку криптовалюту купити в червні на ринку мемних монет

Мемкоїни виявилися одними з найуспішніших активів на ринку у 2024 році. У період з 2 червня ціни на деякі мемні токени помітно зросли. Наприклад, FLOKI піднявся на 26 %, Dog (Runes) — на 25 %, Brett (BRETT) — на 56 %, ANDY — на 36 %, цей список можна продовжувати. Якщо поглянути на ТОП-100 за ринковою капіталізацією, то таких високих показників зростання практично не буде.

Отже, ті інвестори, які розглядають, яку криптовалюту купити зараз, можуть звернути увагу на мемні варіанти.

Sealana

Sealana (SEAL) виходить на ринок у той час, коли трейдери виявляють великий ентузіазм до монет-мемів. Особливу популярність мають ті представники ніші, які розроблені на блокчейні Solana. Як і Dogwifhat, Bonk і Slerf, новий актив розраховує використовувати свою зростаючу спільноту для процвітання на ринку.

Команда, як і належить мемним проєктам, привертає аудиторію гумористичними картинками й низькою вартістю альткоїна. Власний токен SEAL наразі можна придбати за допомогою попереднього продажу. Інвесторам потрібно лише надіслати SOL на адресу гаманця проєкту. За кожен токен SEAL трейдери заплатять лише $0,022.

Інший варіант узяти участь у пресейлі — під'єднатися до віджета на сайті та обміняти ETH, SOL, USDT або USDC на нову криптовалюту. Щойно передпродаж завершиться, інвестори знайдуть у своєму гаманці раніше куплені SEAL.

Водночас ще однією важливою перевагою Sealana є її химерна історія, яка підкорила безліч трейдерів. SEAL — це тюлень, який страждає від ожиріння і прагне знайти наступну велику криптовалюту.

Наразі зібрано понад $3 млн, тому тим, хто хоче купити Sealana, варто поквапитися, щоб не упустити монету за нижчою вартістю. Хоча в межах пресейлу токен не дорожчатиме, не можна того ж сказати про його рух після лістингу. До виходу SEAL на біржі залишилося 18 днів.

Додаткові плюси:

усі інвестори отримують однакову можливість входу без будь-яких переваг для перших покупців;

багато відомих і перспективних криптовалют було розроблено на Solana, тому SEAL може стати однією з таких монет;

кілька способів участі в пресейлі та підтримуваних токенів.

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PEPE

Навесні Pepe (PEPE) відзначив новий історичний максимум. 27 травня ціна активу піднялася до позначки в $0,00001725. Схоже, ринок мемкоїнів демонструє силу для досягнення вищих рівнів.

Одним із каталізаторів зростання PEPE стало затвердження спотових фондів на Ethereum у Сполучених Штатах. Не дивно, що Pepe отримав імпульс з огляду на те, що мемкоїн працює в мережі цього блокчейну.

Слід враховувати, що PEPE — це актив, який віддає належну повагу популярній мемній жабі в криптокультурі й не має жодної корисності. Проте альткоїн викликав великий інтерес з моменту свого запуску у 2023 році через спекулятивний ринок, який прагне до прибутку. Наразі це третій за капіталізацією мемний токен.

Технічний аналітик Джо Мітоші прогнозує, що Pepe може зрости до $0,000024. Це означатиме збільшення на 40 % порівняно з нинішнім новим історичним максимумом. З огляду на те, що не просто визначити, яку криптовалюту купити новачкові, багато хто приєднується до ралі PEPE, просто через страх втратити вигоду.

Додаткові плюси:

висока волатильність, притаманна сектору мемних токенів, може підняти ціну Pepe;

використовує дефляційний механізм, за якого невеликий відсоток активів спалюється під час кожної транзакції;

користується з поточної популярності монет-мемів.

GME

Мемну криптовалюту GameStop (GME) запустили цього року як вияв поваги до ринкового божевілля, що сталося 2021 року. Тоді акції GameStop, компанії, що займається відеоіграми, обвалив Волл-Стріт, а трейдери змогли відновити їхню ціну.

14 травня 2024 року токен GME досяг нового рекордного максимуму. Монета зареєструвала зростання більш ніж на 340 % і стала оцінюватися в $0,0184. Підйом стався на тлі відродження історії, що обертається навколо GameStop. 13 травня в соціальній мережі X з'явився пост інвестора Кіта Гілла, який очолив групу роздрібних трейдерів під назвою r/wallstreetbets у 2021 році. Учасники об'єдналися проти інституційних інвесторів і врятували розробника відеоігор.

Акаунт Roaring Kitty, який належить експерту, пустував майже три роки. Аналітик почав активно виставляти меми, що натякають на його повернення в Web3. Це призвело до зростання GameStop (GMC), а також ринку мемкоїнів.

Крім того, підйом GME пов'язаний з тим, що він має відносно невелику ринкову капіталізацію. Це означає, що за менших обсягів торгів він відчуває більшу волатильність. Якщо галас навколо спільноти посилиться, то й монета подорожчає.

Додаткові плюси:

підтримка групи, що налічує понад 16 млн учасників;

рідний блокчейн-актив — Solana, який має високий попит;

у травні відразу дві біржі, HTX і Bitget, провели лістинг токена, що збільшує його потенційні інвестиційні можливості.

Яку криптовалюту купити на тлі зростання інтересу до сектору P2E?

Яку криптовалюту купити, щоб не тільки заробити, а й захопливо провести час? Одну з ігрових проєктів. Сектор GameFi досяг свого піка в березні 2024 року — $30 млрд. За три місяці показник знизився до $29,9, що свідчить про волатильність цифрових активів, але про стійкість криптоігор. До того ж згідно з дослідженнями, у 2032 році ринок GameFi оцінюватиметься вже в $126,3 млрд.

PlayDoge

PlayDoge (PLAY) може стати цікавим інструментом диверсифікації для інвесторів, які хочуть знати, яку криптовалюту краще купити. PLAY — це токен стандарту BEP-20, створений на блокчейні Binance. Це може допомогти активу швидше розміститися на біржі цієї мережі, ніж аналогічним криптоіграм на базі інших ланцюжків, після закінчення передпродажу.

PlayDoge черпає натхнення з класичної аркади тамагочі, яка була популярна в 90-ті. Якщо раніше догляд за домашніми улюбленцями приносив лише радість, то тепер розробники долають розрив між розвагою і заробітком за допомогою моделі P2E. У такий спосіб гравці можуть отримувати винагороди, піклуючись про своїх улюбленців і вирушаючи в пригоди в мініаркаді.

Вартість PLAY на пресейлі — $0,00505. Однак вона не є фінальною, через 40 передпродажних раундів вона підніметься до $0,00539. Так команда заохочує ранні інвестиції. З наростанням передпродажного імпульсу послідовники, ймовірно, побачать значний прибуток. У проєкт вкладено вже $3,6 млн.

Механізм P2E є основним фактором, що стимулює інтерес до блокчейн-ігор. Ба більше, мем-монети, орієнтовані на корисність, пережили набагато більше зростання, ніж суто спекулятивні токени. Floki, у якому є гра, за місяць зріс на 70 % порівняно з Dogecoin, чий підйом за той самий період становив 3 %.

Додаткові плюси:

монета із сімейства Doge із внутрішньоігровою утилітою;

доступна на мобільних пристроях;

понад 100 % річного пасивного прибутку.

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GALA

Платформа Gala Games (GALA) — це безліч креативних ігор, де геймери керують своїми заробленими активами за допомогою технології блокчейн. Такий підхід покликаний створити екосистему, в якій гравці контролюють свій досвід.

Криптовалюта GALA і NFT є найважливішими компонентами проєкту, оскільки ці цифрові інструменти наділяють своїх власників владою в межах платформи.

Зростання монети Gala Games почалося ще в березні, після анонсування хакатону з призами на суму $1 млн. Цей захід являв собою змагання, до якого розробники можуть приєднатися, щоб розкрити потенціал мережі GalaChain.

Потім платформа запустила гру під назвою Legends Reborn і оголосила про партнерство з розробником аркад PlanX для просування нових вражень.

Це призвело до того, що 10 березня ціна GALA піднялася з $0,042 до $0,086, рівня, якого вона не бачила майже два роки. Хоча пізніше вона знизилася, токен, як і раніше, перебуває в плюсі — зростання за тиждень становить 5 %. Загалом Gala — одна з провідних ігрових монет для інвесторів, які шукають, яку криптовалюту купити сьогодні.

Додаткові плюси:

GALA є токеном не однієї гри, а відразу безлічі аркад;

готується випуск серії Fuzzles NFT, що працює на основі штучного інтелекту;

власники NFT можуть брати участь в керуванні Gala Games через голосування і самостійно формувати екосистему.

Яку криптовалюту купити перед майбутнім сезоном альткоїнів з корисністю?

Творець Ethereum Віталік Бутерін у своєму особистому блозі часто публікує статті на тему того, що майбутнє Web3 саме за проєктами, які приносять користь користувачам. На його думку, нові криптовалюти повинні ставити собі за мету якесь суспільне благо, якому вони служать, на додаток до збагачення перших послідовників.

Ба більше, він додає, що в них має бути якась механіка, що виходить за межі простого обміну активами. Так, токени, що володіють цими властивостями, з більшою ймовірністю зможуть затриматися на ринку і принести прибуток інвесторам.

99Bitcoins

Команда порталу 99Bitcoins (99BTC) запровадила систему токенізованих бонусів, щоб спонукати людей дізнатись більше про криптовалюту біткоїн та інші Web3 активи. Маючи базу підписників понад 700 000 осіб, цей визнаний центр онлайн-навчання тепер винагороджуватиме кожного з них за їхні досягнення.

Однією з відмінних рис сайту 99Bitcoins є комплексний навчальний план, що складається з базових і просунутих модулів, присвячених криптовалютам. Так, за проходження курсів, а також за участь у вікторинах і тестах студенти зароблятимуть 99BTC. Такий підхід створює дійсно стимулюючий досвід навчання.

Нова екосистема заснована на токені 99BTC, який спочатку буде побудований на Ethereum, але незабаром його під'єднають до блокчейну Bitcoin, перейшовши на стандарт BRC-20. Проте зараз тим, хто шукає регулярне джерело доходу, проєкт пропонує можливість розмістити токени 99BTC у захищеному смартконтракті. Ця вигідна система винагороди за стейкінг ще більше підвищує привабливість і потенціал довгострокового зростання альткоїна.

Ентузіазм криптоспільноти щодо переходу 99Bitcoins на модель Learn-to-Earn («вчись і заробляй») призвів до того, що інвестиції в проєкт сягнули майже $2 млн. Із загальної пропозиції в 99 млрд токенів 10,39 млрд 99BTC буде розподілено протягом попереднього продажу. Поточну вартість встановлено на рівні $0,00108.

Додаткові плюси:

пропонує річну процентну прибутковість (APY) понад 800 %;

проводить аірдроп, де розігрується біткоїн на суму $99 999;

новий формат включає такі додаткові переваги, як доступ до груп спільноти та торгові сигнали.

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Wiener AI

Поєднання культури мемів і передових технологій штучного інтелекту створює свіжу й інтригуючу пропозицію. Оповідання про собаку-сосиску, що допомагає трейдерам знаходити вигідні угоди, додає пласт гумору і корисності, що знаходить відгук у криптоспільноті. Цей унікальний симбіоз вирізняє Wiener AI (WAI) з-поміж інших активів на ринку, залучаючи широке коло інвесторів.

Ба більше, WienerAI — це не тільки потенційний ринковий прибуток, а й можливість для отримання пасивного доходу. Власники токенів WAI можуть надсилати свої монети в стейкінг ще до завершення поточного пресейлу.

Однак те, що справді стимулює інвесторів долучитися до проєкту якомога раніше, — це чат-бот, в основі якого закладені технології блокчейн і ШІ. Ця функція привернула увагу інвесторів як з високим, так і з низьким рівнем ризику, оскільки інструмент виконує безліч дій. Сюди входять аналіз ринку, пошук прибуткових торгових пар, швидкі обміни та багато іншого.

Попередній продаж проєкту вже перевищив $5,3 млн і зібрав віддану спільноту, яка отримала назву «Ковбасна армія». Із загального обсягу WAI в 69 млрд 30 % виділяється для ранніх інвесторів, а 20 % зарезервовано для винагород за стейкінг. Монети, що залишилися, розподіляються між нагородами для послідовників, біржами та маркетинговими ініціативами.

З огляду на ажіотаж і швидкий приплив коштів, не дивно, якщо WienerAI принесе значний прибуток після виходу на біржі. Монета коштує всього $0,000717.

Додаткові плюси:

можливість отримувати річну прибутковість понад 200 %;

команда планує запустити глобальні маркетингові кампанії, що сприятиме подальшому зростанню активу;

проєкт орієнтований на спільноту, оскільки розробники не залишають собі монет.

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Solana (SOL)

Solana (SOL), мабуть, найбільш активно обговорювана криптовалюта на ринку просто зараз. За останній рік вона зросла на 822 %, а 18 березня нарешті пробила стелю в $200. Зараз монета трохи впала, але аналітики вважають, що вона скоро знову підніметься вище цієї позначки.

Крім того, Solana перевершила інші мережі, як-от Ethereum і BNB, ставши провідним блокчейном. Це пов'язано з тим, що ланцюжок пережив величезний сплеск інтересу розробників. Так, у травні на Solana було запущено 455 000 токенів, переважно мемкоїнів.

Успіх блокчейну може принести користь не тільки рідній монеті SOL, а й іншим токенам в екосистемі, залучаючи більше розробників та інвесторів. З цієї причини очікується, що у 2024 році буде створено більше великих проєктів у секторах DeFi та ігор, що може ще більше прискорити зростання Solana.

Додаткові плюси:

п'ятий криптоактив зі 100 найкращих із високою продуктивністю;

нижчі комісії за транзакції, ніж в Ethereum;

фінансові консультанти, такі як Бернштейн, вважають, що шанси на те, що криптовалюта SOL отримає свій ETF у США, дуже високі.

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) — друга за величиною криптовалюта за ринковою капіталізацією і найбільша екосистема смартконтрактів. За рік токен продемонстрував підйом, що перевищує 100%.

Існує кілька факторів, які сприятливо впливають на траєкторію Ethereum: зростання інтересу розробників, випуск оновлення для зменшення вартості транзакцій, і звісно, схвалення спотового ETH ETF.

Компанія з керування фінансовими активами VanEck оновила свої прогнози ціни ефіру в довгостроковій перспективі. Очікується, що через 6 років він досягне вартості в $22 000.

Ба більше, у звіті фахівці описали ETH як новий актив, який відкриває інвесторам швидкозростаючу Інтернет-торгову систему під назвою Ethereum. Вони вважають, що мережа здатна зруйнувати наявні фінансові та технологічні платформи, такі як Google та Apple.

Додаткові плюси:

майже 8 000 активних щомісячних розробників;

потенціал зростання завдяки затвердженню спотових ETH-фондів;

пропонує інструменти для створення децентралізованих застосунків (dapps), як-от токени, Метавсесвіти, і це лише деякі з них.

Висновок

Ринок може відреагувати високою волатильністю на дані, які будуть опубліковані найближчими днями. Інвестори чекають на показники щодо зайнятості в США та засідання Федерального комітету з відкритого ринку (FOMC). Це ключові події в економічному календарі США, під час яких ухвалюють рішення про грошово-кредитну політику країни.

Якщо цифри будуть задовільними, то Федеральна резервна система (ФРС) може не підвищувати процентні ставки або навіть знизити. Коли ставка падає, інвестори схильні переводити свій капітал з облігацій у більш ризиковані активи, які можуть принести їм високий прибуток. Отже, питання, яку криптовалюту вигідно купити, може стати більш актуальним.