Уряд не обговорює підвищення податків — Шмигаль

Уряд України наразі не обговорює питання підвищення податків. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на годині запитань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю, передає «Інтерфакс-Україна».

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«Ми не починали і не обговорюємо в уряді питання підвищення податків», — сказав Шмигаль.

Водночас він підтвердив, що уряд звертатиметься до парламенту по додаткові кошти для сектору безпеки та оборони.

Як нагадав прем'єр, Міністерство оборони має на цей рік 1,7 трлн грн, які спрямовують тільки на потреби сектору безпеки та оборони.

Міністр фінансів Сергій Марченко, який виступав перед цим, на запитання про законопроєкти, що можуть забезпечити джерела доходів, подякував Раді за розпочатий розгляд законопроєктів щодо підвищення акцизних податків на пальне і тютюн.

За словами Марченка, його результатом може стати несуттєве зростання цін «на гривню-дві» на деякі продукти, що за інфляції в 3,2% незначно вплине на її рівень.

«Forbes Україна» наприкінці травня повідомляло, що в уряді розглядаються пропозиції стосовно збільшення військового збору з 1,5% до 5% і ставки ПДВ на 2−3 відсоткові пункти.