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24 травня 2024, 19:01

Росіяни використовують нові технології для виведення з ладу Starlink на фронті

росія перед наступом на Харківщину розгорнула передові технології для перешкоджання роботі супутникового інтернету Starlink, який ЗСУ використовують для зв'язку, збору розвідданих та атак безпілотників. Про це повідомляє The New York Times.

росія перед наступом на Харківщину розгорнула передові технології для перешкоджання роботі супутникового інтернету Starlink, який ЗСУ використовують для зв'язку, збору розвідданих та атак безпілотників.
Фото: poltava.to

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За словами українських урядовців, росіяни розгорнули потужнішу електронну зброю і більш досконалі засоби для виведення з ладу системи Starlink.

«Ці успіхи рф становлять серйозну загрозу для України, якій часто вдавалося перехитрити російських військових за допомогою фронтового зв'язку та інших технологій, але яка перебуває в обороні від нового російського наступу», — зазначає видання.

В інтерв'ю цього тижня голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що нещодавні атаки Росії на Starlink, ймовірно, були здійснені з використанням нових і більш досконалих технологій.

За його словами, росіяни зараз «випробовують різні механізми, щоб порушити якість зв'язку Starlink, тому що це дуже важливо для нас».

Федоров додав, що Україна постійно спілкується зі SpaceX для вирішення проблем.

SpaceX не відповіла на запити видання про коментарі.

«Ми програємо боротьбу з радіоелектронною зброєю», — сказав заступник командира ударного безпілотного батальйону «Ахіллес» 92-ї бригади із поизвним «Аякс».

Він також повідомив, що за день до російського наступу Starlink став дуже повільним.

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Колишня співробітниця Міністерства оборони США і експертка з питань радіоелектронної боротьби Карі А. Бінген, сказала, що втрутитись в роботу Starlink та інші супутникові комунікації можна за допомогою використання радіочастот високої потужності, які перевантажують лінії зв'язку.

За її словами, невидимі атаки, як правило, здійснюються з транспортного засобу з великою радіовежею, прикріпленою зверху.

Пояснення причини перебоїв у роботі Starlink в Україні протягом останнього року різняться.

Деякі експерти кажуть, що росія стала краще втручатися в сигнал між супутниками і терміналами Starlink на землі, використовуючи потужні і точні глушилки.

Інші припускають, що роботу сервісу порушила спеціалізована електронна зброя, встановлена на безпілотниках, яка може заплутувати сигнали GPS.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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