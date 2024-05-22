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22 травня 2024, 10:14

Українці в Польщі за два роки зареєстрували понад 48 тисяч ФОПів

Українці за останні два роки зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи. Про це в коментарі Укрінформу повідомили у Дія.Бізнес у Варшаві.

Українці за останні два роки зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи.
Фото:depositphotos

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Бізнес в Польщі

«За два останні роки українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи. До початку повномасштабного вторгнення наші співвітчизники відкривали близько 200 індивідуальних підприємств на місяць. Навесні 2022 року їх кількість зросла з 600 до 1 700. Наступні місяці українці реєстрували щомісяця вже по дві тисячі ФОПів, а у 2023 році цей показник сягнув позначки у три тисячі на місяць», — йдеться в повідомленні.

У Дія.Бізнес підрахували, що торік українці відкрили у Польщі 30 325 нових індивідуальних компаній. На першому етапі наші підприємці переважно орієнтувалися на українського ж покупця.

Читайте: У 2023 році кожним десятим новим підприємцем у Польщі став українець

«Наприклад, сьогодні в українську „Чорноморку“, „Львівські круасани“, чи Milk Bar черги стоять аж на вулицю. Люди по дві години чекають, щоб сісти за столик. І якщо раніше це були переважно українці, то тепер ми бачимо, що близько 40% у цих чергах — поляки. Поруч з нашим офісом відкрився український салон краси, де працюють наші дівчата, говорять українською, але 80% трафіку при цьому — це вже польські жінки. Так що в останні пів року місцева споживча культура під впливом українського бізнесу змінюється. Можливо, поляки і не хочуть підтримувати українських підприємців, але тепер у них часто немає іншого вибору», — розповідає керівник центру Дія.Бізнес у Варшаві Вікторія Коритнік.

Джерело: Мінфін
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