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2 травня 2024, 10:14

У 2023 році кожним десятим новим підприємцем у Польщі став українець

Протягом 2023 року українці зареєстрували в Польщі 30 325 нових компаній, що склало 10% від загальної кількості зареєстрованих за цей період індивідуальних підприємців. Про це повідомляє консультаційний центр Дія.Бізнес у Варшаві, передає Укрінформ.

Протягом 2023 року українці зареєстрували в Польщі 30 325 нових компаній, що склало 10% від загальної кількості зареєстрованих за цей період індивідуальних підприємців.
Фото:depositphotos

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Скільки зареєстровано ФОП

Зазначається, що за 2022−2023 рік українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи. До початку повномасштабного вторгнення в середньому кількість реєстрацій нових бізнесів українцями у Польщі не перевищувала 200 на місяць.

Читайте: За перший квартал 2024 року українці відкрили понад 74 тисячі нових фопів — Опендатабот

«Після початку повномасштабного вторгнення вже навесні 2022 року ця цифра сягнула близько 1 700 підприємств. У середньому, за підсумками 2022 року, кількість нових ФОПів, зареєстрованих українськими резидентами, склала 2 тисячі. А у 2023 році цей показник збільшився майже до 3 тис. реєстрацій на місяць», — йдеться в повідомленні.

Де найчастіше реєструють

Частіше українці започатковують власну справу у Варшаві (9 406 компаній), Кракові (2 661) та Вроцлаві (2 128).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
2 травня 2024, 10:42
#
Ухилянты…
(сарказм)
Молодцы! Надо им срочно прочитать «лекцию» как плохо жить в ЕС. как там все дорого. как там все недоступно… И как все будет хорошо в Украине. когда закончится война, спишут долги, и обьявят очередной «план Маршала».
+
+15
financialGenius
financialGenius
2 травня 2024, 11:13
#
Пока наше правительство принимает дебиильные законы и надеяться что ес вышлет обратно , Польша и Германия способствует интеграции наших граждан что бы экономики этих и не только этих стран становились сильнее …
+
0
vbhjckfd
vbhjckfd
2 травня 2024, 12:41
#
Oni zabrali nam pracę!
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