7 жовтня у частині регіонів України діятимуть графіки відключення електроенергії. Про це повідомляє «Укренерго».
7 жовтня 2026, 8:42
Відключення світла 7 жовтня: графіки діятимуть цілодобово
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Які обмеження діятимуть
За даними компанії, 7 жовтня будуть застосовувати такі обмеження:
- з 00:00 до 23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
- з 00:00 до 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).
В Укренерго уточнили, що причина обмежень — російські атаки на енергетичні об'єкти.
Також українців закликали користуватися електроенергією ощадливо.
Передісторія
Як писав «Мінфін», у ніч на 30 вересня російські окупанти завдали масованого удару по Україні.
За словами президента України Володимира Зеленського, основною ціллю ворога були енергетичні об'єкти у Києві та Київській області.
При цьому прем'єр України Сергій Корецький звернув увагу, що це був перший масований удар по енергетиці України з минулої зими.
Джерело: Мінфін
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