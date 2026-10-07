Відключення світла 7 жовтня: графіки діятимуть цілодобово

7 жовтня у частині регіонів України діятимуть графіки відключення електроенергії. Про це повідомляє «Укренерго».

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Які обмеження діятимуть

За даними компанії, 7 жовтня будуть застосовувати такі обмеження:

з 00:00 до 23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;

з 00:00 до 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).

В Укренерго уточнили, що причина обмежень — російські атаки на енергетичні об'єкти.

Також українців закликали користуватися електроенергією ощадливо.

Передісторія

Як писав «Мінфін», у ніч на 30 вересня російські окупанти завдали масованого удару по Україні.

За словами президента України Володимира Зеленського, основною ціллю ворога були енергетичні об'єкти у Києві та Київській області.

При цьому прем'єр України Сергій Корецький звернув увагу, що це був перший масований удар по енергетиці України з минулої зими.