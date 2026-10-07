Арбітражний суд зобов’язав росію сплатити Приватбанку понад $327 млн за незаконну експропріацію його активів у Криму. Про це повідомила пресслужба банку.
11 років арбітражу: Приватбанк відсудив у росії понад $327 млн за активи в Криму
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфін»: головні фінансові новини
Що відомо
Остаточне рішення у справі № 2015−21 ухвалив арбітражний суд за адміністративної підтримки Постійної палати третейського суду в Гаазі.
Суд відхилив заперечення росії про незаконність інвестицій ПриватБанку, зазначивши, що вони не позбавляють його юрисдикції та не роблять позовні вимоги неприйнятними.
Сума включає компенсацію збитків, проценти, нараховані з 18 квітня 2014 року, та відшкодування витрат банку. Проценти продовжуватимуть нараховувати до повної сплати.
Банк домагатиметься виконання рішення та повної виплати присудженої суми, заявила членкиня правління Приватбанку з питань реорганізації та проблемних активів Солвіта Деглава.
Читайте також: Приватбанк виграв суд у росії за активи в Криму
Передісторія
Приватбанк розпочав арбітражне провадження проти росії 13 квітня 2015 року на підставі українсько-російської угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року.
До окупації Криму банк мав на півострові активи, зокрема кредити, нерухомість і грошові кошти, які згодом були незаконно експропрійовані.
Коментарі