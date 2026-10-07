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7 жовтня 2026, 8:00

11 років арбітражу: Приватбанк відсудив у росії понад $327 млн за активи в Криму

Арбітражний суд зобов’язав росію сплатити Приватбанку понад $327 млн за незаконну експропріацію його активів у Криму. Про це повідомила пресслужба банку.

Арбітражний суд зобов’язав росію сплатити Приватбанку понад $327 млн за незаконну експропріацію його активів у Криму.
Арбітражний суд зобов’язав росію сплатити Приватбанку понад $327 млн за незаконну експропріацію його активів у Криму.
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Що відомо

Остаточне рішення у справі № 2015−21 ухвалив арбітражний суд за адміністративної підтримки Постійної палати третейського суду в Гаазі.

Суд відхилив заперечення росії про незаконність інвестицій ПриватБанку, зазначивши, що вони не позбавляють його юрисдикції та не роблять позовні вимоги неприйнятними.

Сума включає компенсацію збитків, проценти, нараховані з 18 квітня 2014 року, та відшкодування витрат банку. Проценти продовжуватимуть нараховувати до повної сплати.

Банк домагатиметься виконання рішення та повної виплати присудженої суми, заявила членкиня правління Приватбанку з питань реорганізації та проблемних активів Солвіта Деглава.

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Передісторія

Приватбанк розпочав арбітражне провадження проти росії 13 квітня 2015 року на підставі українсько-російської угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року.

До окупації Криму банк мав на півострові активи, зокрема кредити, нерухомість і грошові кошти, які згодом були незаконно експропрійовані.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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