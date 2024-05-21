Чоловіки не хочуть працювати в «білу» через страх мобілізації: як вижити бізнесу

Посилення мобілізації може зупинити роботу багатьох підприємств. Як ситуацію може врятувати бронювання та скільки працівників мають обов'язково зберегти компанії, розповів президент UBC Group Ігор Гуменний.

В країні офіційне безробіття 18−20%, але наші підприємства, які входять до UBC Group, не можуть закрити 100% вакансій. Наші компанії працюють 100% в «білу». Чоловіки бояться працювати офіційно через страх мобілізації. На заводах у нас вже понад 70% жінок, ми переробляємо під них бізнес-процеси, але це не 100% вихід із ситуації. Є ключові функції, на які навіть не можна запросити працівників із ринку. Працівників деяких професій потрібно готувати по 5−10 років.

Потрібно на державному рівні вирішити питання з бронюванням ключових працівників. Доповнити існуючу систему економічного бронювання, надати право на відстрочку працівникам із зарплатою від 40 тис. грн, або просто доплачувати в бюджет за заброньованого працівника 20−30 тис. грн. Таких працівників приблизно 1%, згідно статистики, з таким рівнем зарплати.

В Україні велика кількість малих і середніх підприємств не підпадають під критерії стратегічних. В таких підприємствах від 2−3 ключових співробітників залежить функціювання компанії. Таких кваліфікованих спеціалістів, інженерів потрібно готувати 5−10 років.

Наприклад, на зустрічі власники типографій говорили, що якщо призвати друкаря, якого готують, навчають 8−10 років, — все зупиниться. В компаніях UBC, що займаються промисловим інжинірингом, виробництвом, які не підпадають під критерії стратегічних, є буквально 3−5% ключових працівників, від яких залежить функціонування бізнесу.

Друге питання — можливість виїзду за кордон. UBC Group — це 75% експорт. Для того, щоб експортувати нашу продукцію, нам потрібно укладати контракти, приймати участь в конференціях, виставках і переговорах. Умовна Coca-Cola не заключає контракти онлайн. Для вирішення цієї проблеми можна запровадити заставу 2−3 млн грн для того, щоб директори та менеджери з продажів могли виїжджати на переговори за кордон.

Зрозуміло, що це дуже емоційне питання. Питання про справедливість. Але війна — це не тільки самі бойові дії, це також ресурси, податки. Це насамперед потужна економіка.

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Якщо мобілізація зупинить бізнес, роботу підприємств, то в бюджеті банально не буде грошей, щоб платити зарплати військовим. Це питання економічного виживання, не просто доцільності. Мова йде буквально про 1−3% працюючих. Тих, хто створює ВВП.