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21 травня 2024, 8:50

Чоловіки не хочуть працювати в «білу» через страх мобілізації: як вижити бізнесу

Посилення мобілізації може зупинити роботу багатьох підприємств. Як ситуацію може врятувати бронювання та скільки працівників мають обов'язково зберегти компанії, розповів президент UBC Group Ігор Гуменний.

Посилення мобілізації може призвести до зупинки роботи багатьох підприємств.

В країні офіційне безробіття 18−20%, але наші підприємства, які входять до UBC Group, не можуть закрити 100% вакансій. Наші компанії працюють 100% в «білу». Чоловіки бояться працювати офіційно через страх мобілізації. На заводах у нас вже понад 70% жінок, ми переробляємо під них бізнес-процеси, але це не 100% вихід із ситуації. Є ключові функції, на які навіть не можна запросити працівників із ринку. Працівників деяких професій потрібно готувати по 5−10 років.

Потрібно на державному рівні вирішити питання з бронюванням ключових працівників. Доповнити існуючу систему економічного бронювання, надати право на відстрочку працівникам із зарплатою від 40 тис. грн, або просто доплачувати в бюджет за заброньованого працівника 20−30 тис. грн. Таких працівників приблизно 1%, згідно статистики, з таким рівнем зарплати.

В Україні велика кількість малих і середніх підприємств не підпадають під критерії стратегічних. В таких підприємствах від 2−3 ключових співробітників залежить функціювання компанії. Таких кваліфікованих спеціалістів, інженерів потрібно готувати 5−10 років.

Наприклад, на зустрічі власники типографій говорили, що якщо призвати друкаря, якого готують, навчають 8−10 років, — все зупиниться. В компаніях UBC, що займаються промисловим інжинірингом, виробництвом, які не підпадають під критерії стратегічних, є буквально 3−5% ключових працівників, від яких залежить функціонування бізнесу.

Друге питання — можливість виїзду за кордон. UBC Group — це 75% експорт. Для того, щоб експортувати нашу продукцію, нам потрібно укладати контракти, приймати участь в конференціях, виставках і переговорах. Умовна Coca-Cola не заключає контракти онлайн. Для вирішення цієї проблеми можна запровадити заставу 2−3 млн грн для того, щоб директори та менеджери з продажів могли виїжджати на переговори за кордон.

Зрозуміло, що це дуже емоційне питання. Питання про справедливість. Але війна — це не тільки самі бойові дії, це також ресурси, податки. Це насамперед потужна економіка.

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Якщо мобілізація зупинить бізнес, роботу підприємств, то в бюджеті банально не буде грошей, щоб платити зарплати військовим. Це питання економічного виживання, не просто доцільності. Мова йде буквально про 1−3% працюючих. Тих, хто створює ВВП.

Автор:
Гуменний Ігор
Президент Гуменний Ігор
UBC Group
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 12

+
0
Bookseller
Bookseller
21 травня 2024, 9:28
#
Как выжить бизнесу? А как выжить просто людям, тебя не интересует?
+
0
Три літри
Три літри
21 травня 2024, 10:12
#
А друге з перши не повʼязане?
+
+45
Три літри
Три літри
21 травня 2024, 9:28
#
Тим часом черговий тамада вносить до Верховної ради законопроект про відновлення радянського податку на бездітність, але тепер і для жінок також. Ще цей бравий парубок вирішив що в 57 саме час подумати про те щоб завести третю дитину.
+
0
ZiDion
ZiDion
21 травня 2024, 10:26
#
Деньги заканчиваются, вот и налоги собирают
+
0
bosyak
bosyak
21 травня 2024, 11:12
#
Гроші і не починалися
+
+15
financialGenius
financialGenius
21 травня 2024, 9:52
#
Как говорил кверти1999 — что там ваши копейки которые вы платите и содержите 5 рабочих мест… вот 5−10 лет нужно готовить специалистов некоторых (не учитывая что в школе учились, а потом в университете учились, пока некоторые в армиях служили, а сейчас в тцк пошли с хорошими навыками). Та мобилихируйте айтишников — подготовте как вы умеете за день два и отправляйте их … самая быстрая война вам будет.
+
0
Три літри
Три літри
21 травня 2024, 10:11
#
Ой, айтішники звісно найбільше страждають від мобілізації: хтось закордоном сумує за гарбузовим лате, хтось в Україні позбавлений щастя відтягнутися ввечері у пабі.
+
+15
Саша Ник
Саша Ник
21 травня 2024, 10:59
#
А если мобилизировать айтишников, то будет победа в войне?
Знаете ли, в армии не очень нужны люди умеющие думать, с критическим мышлением.
Поэтому и набирают людей не по офисам и закрытым ЖК, а по остановкам, вокзалам и подворотням.
+
+30
bonv
bonv
21 травня 2024, 10:48
#
Від безвізу до безпаспорту за 5 років. Гарно зробили їх разом!!!
+
+15
bonv
bonv
21 травня 2024, 10:49
#
Яка може бути мобілізація коли нелох сказав/пообіцяв, що треба просто перестати стріляти і подивитися путіну в очі??? Тому його і вибрали на виборах.
«Війну закінчу за один рік, а якщо ні, то буде інший президент», — грався, як з вогнем, Зеленський болючою темою в запалі передвиборчої риторики.
Зеленський очолює державу вже 5 років, а кінця війні й не видно. Гірше ж точно не буде (с)
29.01.2023 Зеленський: 2023 рік буде роком нашої перемоги. На дворі 2024 рік. Ще минулого року всіх перемогли боневтік.
Якщо головний ідол і бог країни в свій час проігнорував чотири повістки, люди мають підстави вважати, що в праві робити так само… Нехай Квартал95 воює!
+
0
bosyak
bosyak
21 травня 2024, 11:13
#
Інший обіцяв закінчити за два тижні, мабуть збрехав.
+
0
bonv
bonv
21 травня 2024, 11:23
#
5 законів людської глупоти.
Історія підтверджує, що в будь-який період країна прогресує тоді, коли при владі знаходиться достатньо розумних людей, щоб стримувати активних дурнів і не давати їм зруйнувати те, що розумники здійснили.
У регресуючій країні дурнів стільки ж, однак серед верхівки спостерігається зростання частки бандитів-дурнів, а серед решти населення — наївних простаків (73%). Така зміна розкладу незмінно посилює деструктивні наслідки дій дурнів, і вся країна котиться до біса.
https://mors.in.ua/people/1744−5-zakoniv-lyudskoyi-glupoty.html
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