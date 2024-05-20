Гривня рекордно впала у парі з євро, G7 обговорить компромісний план щодо росактивів: головне за понеділок

Національний банк України підвищив курс євро до гривні. Він становитиме 43,0802 гривень за 1 євро (+0,3253 грн). Це історичний максимум. Попередній був встановлений 16 травня — 42,8501.

G7 обговорить компромісний план щодо росактивів

Міністри фінансів Великої сімки (G7) цього тижня на зустрічі в Італії мають обговорити компромісний план щодо заморожених активів росії.

Гетманцев назвав лідерів банківського ринку у першому кварталі 2024 року

За перший квартал 2024 року п’ятірка лідерів не змінилась. Найбільший приріст чистих активів показав Ощадбанк, тоді як показники Приватбанку і Укргазбанку скоротились.

Курс долара 20−24 травня: чи й надалі зміцнюватиметься гривня

У середині травня на валютному ринку встановилося невелике затишшя. Експортери трохи рішучіше продавали долар перед сплатою податків і під сільгоспроботи, тож Нацбанку вдавалося активніше заощаджувати валютні резерви, і він поступово зміцнював гривню.