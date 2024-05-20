Курс долара 20-24 травня: чи й надалі зміцнюватиметься гривня

У середині травня на валютному ринку встановилося невелике затишшя. Експортери трохи рішучіше продавали долар перед сплатою податків і під сільгоспроботи, тож Нацбанку вдавалося активніше заощаджувати валютні резерви, і він поступово зміцнював гривню. При цьому регулятор продовжував говорити про подальше пом'якшення обмежень та заборон. «Мінфін» дізнався, що відбувалося на ринку та плани регулятора щодо валютної лібералізації.

Звідки з'явився додатковий долар

Перша декада травня завершилася подорожчанням долара на міжбанку — з 39,35 грн/$ до 39,52 грн/$ (з 6 до 10 травня). Минулого тижня ми побачили невелике зниження його курсу — на 6 копійок (до 39,52 грн/$). Хоча за останні 5 днів торгів котирування просідали і до 39,31 грн/$ (п'ятниця), і це був тижневий мінімум, під закриття тижня котирування трохи скоригувалися вгору.

На торгах Bloomberg ціни рухалися в такій динаміці з пропорційним перерахунком офіційного курсу Нацбанку (наступного дня за підсумками торгів):

понеділок , 13 травня — відкриття 39,58 грн/$ та закриття 39,68 грн/$ (офіційний курс 39,7206 грн/$);

, 13 травня — відкриття та закриття 39,68 грн/$ (офіційний курс 39,7206 грн/$); вівторок , 14 травня — відкриття 39,63 грн/$ та закриття 39,62 (39,6196 грн/$);

, 14 травня — відкриття 39,63 грн/$ та закриття 39,62 (39,6196 грн/$); середа , 15 травня — відкриття 39,59 грн/$ та закриття 39,49 грн/$ (39,6799 грн/$);

, 15 травня — відкриття 39,59 грн/$ та закриття 39,49 грн/$ (39,6799 грн/$); четвер , 16 травня — відкриття 39,41 грн/$ та закриття 39,34 грн/$ (39,5771 грн/$);

, 16 травня — відкриття 39,41 грн/$ та закриття 39,34 грн/$ (39,5771 грн/$); п'ятниця, 17 травня — відкриття 39,37 грн/$ та закриття 39,52 грн/$ (39,4305 грн/$).

На понеділок, 20 травня, НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,4272 грн/$ — тобто зміцнив гривню за тиждень на 0,7%.

Апетити спекулянтів стали помітно скромнішими: цієї п'ятниці максимальна ціна пропозиції (цінники, які ставили продавці, але за якими не фіксувалися реальні угоди) досягала лише 39,545 грн/$, хоча водночас тиждень тому це було 39,86 грн/$.

Валютна пропозиція на Bloomberg була стабільною, і ціна «бажаних цінників» високо не піднімалася

Національний банк продовжував домінувати на міжбанку, проте вже не так сильно, як тижнем раніше, — поступово збільшувався продаж долара з боку експортерів.

Наприклад, 1 травня частка нацбанківського продажу долара на Bloomberg досягала 86% обсягу ринку, 6 травня вона була в районі 66%, а минулого тижня — рухалася вже в рамках 54−57%.

Загальний обсяг торгів Bloomberg із 13 до 17 травня майже не змінився — $878 млн проти $880 млн тижнем раніше. А ось скорочення доларових продажів Нацбанку склало 8% — з $533 млн до $490 млн.

Протягом тижня обсяг торгів на Bloomberg та продажі Національного банку змінювалися в такій динаміці:

понеділок , 13 травня — $222,3 млн, із яких НБУ продав $119 млн (54% ринку);

, 13 травня — $222,3 млн, із яких НБУ продав $119 млн (54% ринку); вівторок , 14 травня — $174 млн, НБУ — $99 млн (57%);

, 14 травня — $174 млн, НБУ — $99 млн (57%); середа , 15 травня — $182,2 млн, НБУ — $100,5 млн (55%);

, 15 травня — $182,2 млн, НБУ — $100,5 млн (55%); четвер , 16 травня — $139,8 млн, НБУ — $77,2 млн (55%);

, 16 травня — $139,8 млн, НБУ — $77,2 млн (55%); п'ятниця, 17 травня — $160,4 млн, НБУ — $88 млн (55%).

Зростання ринкових продажів долара пояснюють переважно двома причинами:

Сплата податків до 20 травня, під які експортери конвертували валютний виторг.

Продаж долара сільгоспвиробниками, яким гривня зараз потрібна на закупівлю хімії, добрив для полів.

Усі намагалися вигадати найвигідніший момент для валютних продажів, найкращий курс, поступово наповнюючи ринок доларом.

Що відбувається на готівковому ринку

На чорному ринку ціна продажу готівкового долара людям минулого тижня опустилася з 39,96 грн/$ до 39,88 грн/$, а викупу — підвищилася з 38,74 грн/$ до 39,39 грн/$.

У касах банків середній курс продажу опустився зовсім небагато — з 39,955 грн/$ до 39,9 грн/$, а купівлі — з 39,5 грн/$ до 39,4 грн/$. Наприкінці тижня максимальний цінник був на рівні 40,1 грн/$ — його ставили Міжнародний інвестбанк та Траст-Капітал, поряд був курс державного Сенс Банку — 40,05 грн/$. При цьому збільшилася кількість банків, у яких готівковий долар був дешевшим за 40 грн.

Десятки банків тримали готівковий курс продажу нижче 40 грн / $

Карткові курси залишалися в широкому діапазоні на продажі — від 39,30 грн/$ (Укрсиббанк) до 40,45 грн/$ (Акордбанк) та на купівлі — від 38,51 грн/$ (Укрсиббанк) до 39,9 грн/$ (Юнекс Банк).

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Середня вартість долара при купівлі на поточний рахунок у рамках ліміту 50 тис. грн на місяць (з правом миттєвого зняття) до п'ятниці, 17 травня, становила 39,72 грн/$. При цьому мінімальний цінник на 39,68 грн/$ встановлював Акордбанк, а максимальний — на 40,57 грн/$ — банк «Український капітал».

Що буде з валютними правилами та курсом

Минулого тижня голова Нацбанку Андрій Пишний знову публічно порушив питання про нове пом'якшення валютних обмежень. Конкретних кроків і термінів він не називав, але джерела «Мінфіну» пояснили, що перегляд валютних правил, найімовірніше, відбудеться ближче до початку липня. Їх ще не погодили з МВФ, що вже стало обов'язковою процедурою.

Але є й хороша новина: у Національному банку не виключають перегляду низки обмежень для населення:

лімітів для карткових розрахунків за кордоном;

лімітів зі зняття готівки з рахунків.

Також допускають зміни щодо продажу банківських металів.

Втім, все це поки що лише розглядається регулятором, прораховуються ризики, і остаточне рішення ще не ухвалене.

Бізнесу ж хочуть створити сприятливі умови для обслуговування старих боргів перед нерезидентами, щоб посприяти залученню нових кредитів із-за кордону.

Ситуація на міжбанку є більш-менш стабільною та можуть формуватися оптимальні умови для валютної лібералізації.

Цього тижня від експортерів знову чекають активного продажу долара на міжбанку, насамперед, від агросектору. Робочий курсовий коридор на Bloomberg може закріпитися в межах 39,30−39,50 грн/$, при цьому не виключаються й суттєвіші зміцнення гривні — до 39,10−39,20 грн/$.