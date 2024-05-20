Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Курс євро оновив історичний максимум. Про це йдеться в даних НБУ.
20 травня 2024, 16:32
Гривня падає: НБУ значно підвищив курс долара
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Офіційний курс
Офіційний курс на 21 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,665 грн за 1 долар (+0,2378 грн).
Курс євро становитиме 43,0802 гривень за 1 євро (+0,3253 грн). Це історичний максимум. Попередній був встановлений 16 травня — 42,8501.
Читайте: Курс долара 20−24 травня: чи й надалі зміцнюватиметься гривня
Джерело: Мінфін
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17.05 = 39,4305 грн/$
20.05 = 39,4272 грн/$
21.05 = 39,6650 грн/$
Коливання курсу проходять у рамках раніше
визначеного коридору 39,2966 — 39,7879