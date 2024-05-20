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20 травня 2024, 16:32

Гривня падає: НБУ значно підвищив курс долара

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Курс євро оновив історичний максимум. Про це йдеться в даних НБУ.

Національний банк України підвищив курс долара до гривні.

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Офіційний курс

Офіційний курс на 21 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,665 грн за 1 долар (+0,2378 грн).

Курс євро становитиме 43,0802 гривень за 1 євро (+0,3253 грн). Це історичний максимум. Попередній був встановлений 16 травня — 42,8501.

Читайте: Курс долара 20−24 травня: чи й надалі зміцнюватиметься гривня

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 травня 2024, 16:46
#
Оф.курс НБУ за останній час:

19.04 = 39,6037 грн/$
22.04 = 39,7879 грн/$
23.04 = 39,7836 грн/$
24.04 = 39,5860 грн/$
25.04 = 39,4716 грн/$
26.04 = 39,6702 грн/$
29.04 = 39,6015 грн/$
30.04 = 39,6688 грн/$
01.05 = 39,5151 грн/$
02.05 = 39,6370 грн/$
03.05 = 39,5345 грн/$
06.05 = 39,3969 грн/$
07.05 = 39,3561 грн/$
08.05 = 39,2966 грн/$
09.05 = 39,3828 грн/$
10.05 = 39,5518 грн/$
13.05 = 39,7206 грн/$
14.05 = 39,6196 грн/$
15.05 = 39,6799 грн/$
16.05 = 39,5771 грн/$
17.05 = 39,4305 грн/$
20.05 = 39,4272 грн/$
21.05 = 39,6650 грн/$

Коливання курсу проходять у рамках раніше
визначеного коридору 39,2966 — 39,7879
+
+37
Segaf
Segaf
20 травня 2024, 17:30
#
Харе строщать .Все у нас хорошо .и скоро гривна будет 37.00)))))
+
+30
hisiheb945
hisiheb945
20 травня 2024, 18:56
#
36.6
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
20 травня 2024, 18:26
#
Фрунзе 103…,курс будущего не осуществления .
+
0
Vadim531
Vadim531
20 травня 2024, 18:55
#
А рубль: 90 рублей за бакс. Санкции работают!
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