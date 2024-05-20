Гетманцев назвав лідерів банківського ринку у першому кварталі 2024 року

За перший квартал 2024 року п’ятірка лідерів не змінилась. Найбільший приріст чистих активів показав Ощадбанк , тоді як показники Приватбанку і Укргазбанку скоротились. Чисті активи по всім банкам за перші 3 місяці року зросли на 1,4% (+41 млрд грн) насамперед внаслідок приросту кредитного портфелю і вкладень в ОВДП. Про це написав в телеграм-каналі Голова Податкового Комітету Данило Гетманцев .

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Топ — 5 банків за розміром чистих активів:

1. Приватбанк — 672,7 млрд грн.

2. Ощадбанк — 372,1 млрд грн.

3. Укрексімбанк — 270,3 млрд грн.

4. Райффайзен Банк — 195,6 млрд грн.

5. Укргазбанк — 172,3 млрд грн.

Топ — 5 банків за розміром депозитного портфелю населення:

1. Приватбанк — 388,8 млрд грн.

2. Ощадбанк — 187,2 млрд грн.

3. Універсалбанк/monobank — 67,4 млрд грн.

4. Райффайзенбанк — 61,1 млрд грн.

5. ПУМБ — 48,6 млрд грн.

По п’ятірці лідерів, у першому кварталі 2024 року: ПУМБ посунув з 5-го місяця Сенс банк, депозити населення у Приватбанку та Ощадбанку трохи скоротились, у банках із приватним капіталом навпаки трохи збільшились. Загалом по всім банкам депозити населення майже не змінились (збільшились на 0,1%).

Топ-5 банків за розміром чистого прибутку:

1. Приватбанк — 13,9 млрд грн.

2. Ощадбанк — 4,9 млрд грн.

3. Райффайзен — 2,5 млрд грн.

4. Укрексімбанк — 2,5 млрд грн.

5. ПУМБ — 2,1 млрд грн.

Із першої п’ятірки вибув Укрсибанк — його місце зайняв Укрексімбанк. В цілому банки отримали 40,5 млрд грн. чистого прибутку, що на 18% (+6,2 млрд. грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Топ — 5 банків за власним капіталом:

1. Приватбанк — 100,4 млрд грн.

2. Ощадбанк — 33 млрд грн.

3. Райффайзен банк — 24,4 млрд грн.

4. ПУМБ — 19,6 млрд грн.

5. Укрсиббанк — 19 млрд грн.