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17 травня 2024, 13:49

OpenAI укладає угоду про перенесення даних Reddit у ChatGPT

Соціальна мережа Reddit співпрацює з компанією OpenAI, щоб перенести свій контент у популярний чат-бот ChatGPT. Про це повідомляє Reuters.

Соціальна мережа Reddit співпрацює з компанією OpenAI, щоб перенести свій контент у популярний чат-бот ChatGPT.
Фото: reddit.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

ChatGPT та інші продукти OpenAI використовуватимуть інтерфейс програмування Reddit, за допомогою якого Reddit розповсюджує свій контент.

Співпраця дасть OpenAI можливість отримувати структурований та унікальний контент для навчання штучного інтелекту в режимі реального часу. Це допоможе інструментам і моделям OpenAI краще аналізувати та подавати посилання на треди.

Натомість Reddit почне пропонувати своїм користувачам та модераторам певні функції ШІ, засновані на моделях OpenAI. Крім того, OpenAI також стане рекламним партнером Reddit.

За даними TechCrunch, OpenAI має кілька подібних ліцензійних угод із постачальниками контенту, починаючи від фондових медіа-бібліотек і закінчуючи видавцями новин.

Варто зазначити, що генеральний директор OpenAI Сем Альтман володіє 8,7% акцій Reddit, що робить його третім за величиною акціонером. Крім того, він колись був членом ради директорів компанії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в березні 2024 року Reddit оцінила своє первинне публічне розміщення на верхній межі цільового діапазону від $31 до $34 за акцію, залучивши $748 млн.

Акції Reddit за перший день торгів у Нью-Йорку зросли з $34 до $50 (+48%). На момент закриття торгів, 16 травня, акції соцмережі були на рівні $59,63.

Вихід Reddit на публічні ринки очікувався давно. У грудні 2021 року компанія конфіденційно подала заявку на IPO, але криза, спричинена війною росії в Україні та підвищенням процентних ставок Федеральним резервом, заморозив значну частину ринку IPO.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
17 травня 2024, 17:00
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Це дуже круто. Темпи навчання ШІ та актуальність інформації зростут неймовірно
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