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22 березня 2024, 10:46

Акції Reddit зросли на 48% в перший день після IPO

Акції соціальної мережі Reddit за перший день торгів у Нью-Йорку зросли з $34 до $50 (+48%). Про це пише Reuters.

Акції соціальної мережі Reddit за перший день торгів у Нью-Йорку зросли з $34 до $50 (+48%).

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«Reddit, який не отримував річного прибутку з моменту запуску у 2005 році, заманив інвесторів, позиціонуючи свій контент як навчальний майданчик для програм штучного інтелекту», — пише видання.

Ціна акцій компанії відкрилася в четвер на рівні $47 після того, як на IPO була встановлена ​​ціна в $34, що є верхньою межею зазначеного цінового діапазону компанії. Торги завершились на рівні $50,44.

IPO оцінило Reddit у $6,4 мільярда, а компанія та її акціонери-продавці залучили $748 мільйонів.

Вихід Reddit на публічні ринки очікувався давно. У грудні 2021 року компанія конфіденційно подала заявку на IPO, але криза, спричинена війною росії в Україні та підвищенням процентних ставок Федеральним резервом, заморозив значну частину ринку IPO.

Джерело: Мінфін
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