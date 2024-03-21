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21 березня 2024, 12:41

Reddit залучає $748 млн в рамках IPO при оцінці $6,4 млрд

Соціальна мережа Reddit оцінила своє первинне публічне розміщення на верхній межі цільового діапазону від $31 до $34 за акцію, залучивши $748 млн, пише Reuters.

Соціальна мережа Reddit оцінила своє первинне публічне розміщення на верхній межі цільового діапазону від $31 до $34 за акцію, залучивши $748 млн, пише Reuters. ►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоReddit та його існуючі акціонери продали 22 млн акцій за ціною $34 долари за акцію, внаслідок чого оцінка Reddit склала близько $6,4 млрд.
Фото:depositphotos

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Reddit та його існуючі акціонери продали 22 млн акцій за ціною $34 долари за акцію, внаслідок чого оцінка Reddit склала близько $6,4 млрд.

Щоб залучити роздрібних інвесторів, Reddit зарезервував 8% від загальної кількості акцій для відповідних користувачів і модераторів своєї платформи, певних членів ради директорів, а також друзів і членів сімей своїх співробітників і директорів.

Читайте: Попит інвесторів на IPO Reddit у п'ять разів перевищив пропозицію

Без урахування акцій, проданих існуючими акціонерами, Reddit отримав від IPO валовий виторг у розмірі $519,4 млн.

Акції Reddit почнуть торгуватися на Нью-Йоркській фондовій біржі в четвер, 21 березня, під тикером «RDDT».

Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase та Bank of America є провідними андеррайтерами пропозиції Reddit.

Читайте також: Reddit виходить на IPO: чи можуть її акції стати мемними і чи варто їх купувати

Джерело: Мінфін
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