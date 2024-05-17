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17 травня 2024, 9:29

В ООН прогнозують помірне зростання української економіки у 2024 році

Торік економіка України зросла на 5,3%, і цьогоріч економісти ООН прогнозують її помірне зростання. Про це йдеться в Доповіді про стан і перспективи світової економіки у 2024 році, підготовленій департаментом ООН з економічних та соціальних питань (DESA), повідомляє Укрінформ.

Торік економіка України зросла на 5,3%, і цьогоріч економісти ООН прогнозують її помірне зростання.
Фото: armyinform.com.ua

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«На 2024 рік прогнозується помірне зростання», — коротко і без деталізації зазначається у доповіді про українську економіку.

«Коли ми говоримо про Україну, про те, що темпи зростання ВВП зросли торік на 5%, то хіба це привід для святкування? Насправді ні, тому що в попередньому році було 30-відсоткове падіння, третина економіки була зруйнована», — зазначив керівник відділу глобального економічного моніторингу DESA Хамід Рашид.

Згідно із доповіддю «прогнозована вартість постконфліктного відновлення в Україні» оцінюється на сьогодні у $486 млрд.

В Документі також зазначається, що Україна отримує допомогу для покриття дефіциту бюджету від Європейського Союзу, багатосторонніх кредиторів та інших сторін.

Нагадаємо

У звіті Європейського банку реконструкції та розвитку очікується, що у 2024 році економіка України зросте на 3%.

«Мінфін» писав, що Міністерство економіки України прогнозує цьогорічне зростання ВВП на 4,6%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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innapcholko
innapcholko
17 травня 2024, 9:47
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