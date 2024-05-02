Мінекономіки прогнозує цьогорічне зростання ВВП на 4,6%

Попри війну українська економіка у 2024 році, ймовірно, зросте приблизно на 4,6%, хоча російські ракетні обстріли можуть погіршити цей показник. Такий прогноз зробила міністр економіки Юлія Свириденко на Форумі Kyiv Investment Day, передає Укрінформ.

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Відновлення економіки

Урядовиця нагадала, що після масштабного падіння економіки — майже на 30% у 2022 році — торік почалося зростання, яке становило щонайменше 5,3%.

«Очікуємо, що цього року економіка продовжить відновлення — принаймні на 4,5−4,6%. Звичайно, показники можуть бути гіршими через ракетні обстріли, в першу чергу української енергетичної інфраструктури, але наш базовий прогноз поки що на рівні 4,6%», — розповіла Свириденко.

За її словами, забезпечити таке зростання допоможе передовсім розвиток вітчизняного ВПК. У Мінекономіки підрахували: локалізація половини бюджету, виділеного на закупівлю озброєнь, і створення спільних виробництв з іноземними компаніями в нашій країні забезпечать додатковий приріст ВВП щонайменше на 3,6%.

Другим драйвером економічного зростання Свириденко назвала розвиток експорту і вдосконалення транспортних коридорів. Ідеться, зокрема, про поширення дії морського коридору не лише на аграрну, а й на інші види експортної продукції, у тому числі металургійну, а також товари з високою доданою вартістю.