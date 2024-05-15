ЄБРР прогнозує уповільнення зростання економіки України у цьому році

Очікується, що у 2024 році економіка України зросте на 3%. Цей показник знизився порівняно з 5,3%, які були у 2023 році. Про це йдеться у звіті Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зазначається, що, хоча зростання економіки в Україні у 2023 році було підтримано рекордним урожаєм, удари по електроенергетичній інфраструктурі країни, були одним із факторів, які можуть стримувати подальше зростання у 2024 році.

«В Україні у 2023 році економіка була підсилена не лише чудовими врожаями, але й збільшенням витрат на оборону, що підтримало внутрішній попит, тоді як чистий експорт продовжував падати», — йдеться в повідомленні.

Інші сприятливі фактори включали успіх української влади у відновленні електропостачання після атак росії минулої зими на цивільну інфраструктуру, а також стійкість і адаптивність українського бізнесу.

У ЄБРР також зазначили, що своєчасне зовнішнє фінансування у 2023 році стало додатковим стабілізуючим фактором, який допоміг знизити інфляцію в Україні до цільового рівня близько 5%.

Крім того, діяла 48-місяча програма розширеного фінансування (EFF) МВФ на суму $15,6 млрд, третій перегляд якої було схвалено Радою директорів МВФ у березні 2024 року.

Україна також отримала $42,5 млрд від донорів і міжнародних організацій, включаючи гранти на $12 млрд. Це підняло офіційні валютні резерви до рекордного рівня, оскільки державний борг зріс майже до 90% ВВП.

Прогноз

«Однак у 2024 році перспектива тривалої війни та відновлення сумнівів щодо зовнішнього фінансування на цей рік, які тривали кілька місяців, перш ніж були вирішені, поставили нові виклики», — зазначили в ЄБРР.

Обмежений внутрішній попит, нестача робочої сили та недостатні інвестиції також належать до факторів, які, ймовірно, обмежуватимуть перспективи зростання економіки України.

Позитивним моментом є те, що вздовж узбережжя відкрито новий український Чорноморський експортний коридор, що усунуло невизначеність щодо безпеки використання Чорного моря для експорту сільськогосподарської продукції та інших товарів, таких як метали та руди.

Після повільного початку використання цього коридору набирає обертів, не лише сільське господарство, але й металургія та гірничодобувна промисловість, які були одними з найбільш постраждалих галузей за останні два роки.

«Відновлення експорту та збільшення внутрішнього військового виробництва, ймовірно, призведе до економічного зростання на 3% у 2024 році, прискорення до 6% у 2025 році. Проте ризики залишаються високими, зокрема пов’язані з руйнуванням портової та електричної інфраструктури», — додали в ЄБРР.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міністерство економіки України прогнозує цьогорічне зростання ВВП на 4,6%.