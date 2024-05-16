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16 травня 2024, 13:54

Україна буде жити з дефіцитом електрики два роки. Нинішні обмеження можуть тривати до серпня

Навіть якщо усунути певні пошкодження генерації, то наступні два роки українці житимуть з дефіцитом електроенергії. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко під час брифінгу.

Навіть якщо усунути певні пошкодження генерації, то наступні два роки українці житимуть з дефіцитом електроенергії.
Фото: pixabay.com

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Він зазначив, що в Україні наявний відвертий дефіцит генеруючих потужностей. Водночас високовольтні мережі перебувають у кращому стані.

«На жаль, проблеми з генерацією швидко вирішити не вдасться. Навіть, якщо певну частину тих пошкоджень, які були нанесені, вдасться найближчим часом усунути й відновити, то, в цілому, мій особистий прогноз, що ми будемо жити з дефіцитом електроенергії наступні два роки й це буде нормальним станом для української енергосистеми», — заявив він.

Обмеження

Своєю чергою радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що відключення споживачів, які розпочалися із 14 травня, можуть тривати до серпня. Взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за високих температур.

«Якщо говорити про обмеження, що розпочалися добу тому, то в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня. У серпні-вересні очікую незначне покращення в силу різного набору факторів», — зазначив Бойко.

Зокрема, у цей період атомна генерація виходитиме з активної фази ремонтів, а в енергосистемі ще буде присутня велика кількість сонячної генерації. Знизиться також навантаження на енергосистему за рахунок все ще теплої, але вже не спекотної погоди.

«Якщо говорити про травень, то ці обмеження могли розпочатися трохи пізніше, якби не така холодна погода», — зауважив Бойко.

Він пояснив, що зі зниженням температури населення почало активно використовувати обігрівальні прилади й в енергосистемі утворився дефіцит навіть з урахуванням активного імпорту електроенергії.

«З метою втримання енергосистеми у збалансованому стані й недопущення аварій диспетчери були вимушені вдаватися до екстраординарних заходів і застосовувати вимкнення споживачів», — додав член наглядової ради НЕК «Укренерго».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+15
Lolik1837
Lolik1837
16 травня 2024, 13:59
#
Если уж в стране полная Ж…, со всем, даже с электричеством — так может пора мирные переговоры проводить ?
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0
stas12345
stas12345
16 травня 2024, 14:07
#
Неее. Пока кредиты дают, донаты донатятся можно воевать
+
+22
KValera
KValera
16 травня 2024, 14:10
#
Lolik1837 С кем и о чём вести переговоры? Рашисты в открытую везде говорят о том, что Украина должна быть уничтожены вместе с украинцами. Другие варианты они не рассматривают.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
16 травня 2024, 14:22
#
Не всіх дурних ще ця війна забрала, тому буде ще продовжуватись довго.
+
0
BrutForce
BrutForce
16 травня 2024, 14:05
#
Найкраще балансування споживання через ринковий двозонний тариф — люди самі будуть вирішувати чм платити по 5−6 грн за кіловат вдень, чи вдвічі менше вночі. Відключення бізнесу в першу чергу, які і так платять ринкову ціну — не вихід. Малозабезпечених звісно треба субсидувати и адресно, але це не більше 20% всіх побутових споживачів, з далеко не найвищим споживанням. Чому всі мають терпіти відключення через те що хтось опплює електрикою будинок 500м2і заряджає пару Audi E-tron вдень? Ці люди цілком здатні платити ринкову ціну.
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0
stas12345
stas12345
16 травня 2024, 14:10
#
Идея хорошая только один кВт днём должен стоить 20 грн, а ночью 10. При меньших ценах потребление сильно не снизится
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0
veritas69
veritas69
16 травня 2024, 14:21
#
А буде просто 20. і вдень і вночі
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0
KValera
KValera
16 травня 2024, 14:12
#
BrutForce. Почему кто-то должен платить 6 грн, а кто-то 2 грн? Стоимость должна быть одинаковая для всех иначе это уже не рыночная стоимость. Так же как цирк и букмекерская контора это у нас критическая инфраструктура.
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0
vovan9870
vovan9870
16 травня 2024, 14:16
#
Чому це два роки? Що мішає зараз РФ знищити решту електростанцій?
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