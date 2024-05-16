Україна буде жити з дефіцитом електрики два роки. Нинішні обмеження можуть тривати до серпня

Навіть якщо усунути певні пошкодження генерації, то наступні два роки українці житимуть з дефіцитом електроенергії. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко під час брифінгу .

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Він зазначив, що в Україні наявний відвертий дефіцит генеруючих потужностей. Водночас високовольтні мережі перебувають у кращому стані.

«На жаль, проблеми з генерацією швидко вирішити не вдасться. Навіть, якщо певну частину тих пошкоджень, які були нанесені, вдасться найближчим часом усунути й відновити, то, в цілому, мій особистий прогноз, що ми будемо жити з дефіцитом електроенергії наступні два роки й це буде нормальним станом для української енергосистеми», — заявив він.

Обмеження

Своєю чергою радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що відключення споживачів, які розпочалися із 14 травня, можуть тривати до серпня. Взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за високих температур.

«Якщо говорити про обмеження, що розпочалися добу тому, то в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня. У серпні-вересні очікую незначне покращення в силу різного набору факторів», — зазначив Бойко.

Зокрема, у цей період атомна генерація виходитиме з активної фази ремонтів, а в енергосистемі ще буде присутня велика кількість сонячної генерації. Знизиться також навантаження на енергосистему за рахунок все ще теплої, але вже не спекотної погоди.

«Якщо говорити про травень, то ці обмеження могли розпочатися трохи пізніше, якби не така холодна погода», — зауважив Бойко.

Він пояснив, що зі зниженням температури населення почало активно використовувати обігрівальні прилади й в енергосистемі утворився дефіцит навіть з урахуванням активного імпорту електроенергії.

«З метою втримання енергосистеми у збалансованому стані й недопущення аварій диспетчери були вимушені вдаватися до екстраординарних заходів і застосовувати вимкнення споживачів», — додав член наглядової ради НЕК «Укренерго».