Банку Raiffeisen обмежать доступ до фінансової системи США, якщо він не вийде з росії

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 травня 2024, 12:35

Банку Raiffeisen обмежать доступ до фінансової системи США, якщо він не вийде з росії

Американський мінфін попередив, що продовження роботи Raiffeisen у росії ставить під загрозу національну безпеку США. Про це пише Reuters.

Американський мінфін попередив, що продовження роботи Raiffeisen у росії ставить під загрозу національну безпеку США.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Австрійський Raiffeisen Bank International отримав лист від Міністерства фінансів США з попередженням, що банку можуть обмежити доступ до американської фінансової системи через бізнес у росії.

Лист за підписом заступника міністра Уоллі Адейемо надійшов до банку 6 травня, а уже через два дні RBI повідомив про рішення вийти з сумнівної угоди про викуп частки російського олігарха Олега Дерипаски в будівельній компанії Strabag.

Адейемо висловлював у листі стурбованість США цією угодою, але попередження не обмежувалося нею. За словами джерела, що побоювання Мінфіну США з приводу діяльності банку в росії зберігаються.

Американський чиновник указав, що розширення Raiffeisen суперечить обіцянкам, які банк давав Мінфіну США. Адейемо попередив, що дії RBI збільшують ризик того, що Міністерству фінансів США доведеться вжити заходів до обмеження доступу банку до американської фінансової системи, враховуючи побоювання, що його діяльність ставить під загрозу національну безпеку.

Речник Raiffeisen сказав у коментарі Reuters, що банк відмовився від угоди щодо Strabag, значно скоротив діяльність у росії та вжив заходів для зниження санкційних ризиків. «RBI продовжуватиме працювати над деконсолідацією своєї російської дочірньої компанії», — сказав він.

Нагадаємо, що раніше Європейський центральний банк направив до австрійського Raiffeisen Bank вимогу про прискорення процесу згортання бізнесу в росії. Після цього в банку пообіцяли влітку почати згортати там бізнес.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 20 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами