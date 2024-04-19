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19 квітня 2024, 12:16

ЄЦБ вимагатиме від Raiffeisen Bank прискорити вихід з росії

Європейський центральний банк направить до австрійського Raiffeisen Bank вимогу про прискорення процесу згортання бізнесу в росії, пише Reuters із посиланням на заяву банку.

Європейський центральний банк направить до австрійського Raiffeisen Bank вимогу про прискорення процесу згортання бізнесу в росії, пише Reuters із посиланням на заяву банку.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниВідповідно до чинних вимог, кредитний портфель має суттєво скоротитися до 2026 року — на 65% до рівня третього кварталу 2023-го, як і міжнародні платежі, що виходять із росії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Відповідно до чинних вимог, кредитний портфель має суттєво скоротитися до 2026 року — на 65% до рівня третього кварталу 2023-го, як і міжнародні платежі, що виходять із росії.

Після вторгнення рф в Україну RBI заявив, що вжив істотних заходів для помʼякшення ризиків, повʼязаних із володінням ним АТ «Райффайзенбанк» у росії, включаючи, зокрема, ризики для його капіталу та ліквідності, а також ризики, повʼязані з посиленням вимог щодо дотримання санкцій.

Проєкт вимог ЄЦБ виходить далеко за межі власних планів RBI щодо подальшого скорочення російського бізнесу та може негативно вплинути на варіанти RBI з продажу АТ «Райффайзенбанк», сказано в повідомленні.

Джерело: Мінфін
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