Raiffeisen обіцяє влітку почати згортати бізнес в росії

Австрійський Raiffeisen Bank International радикально активізує процес виходу з росії в третьому кварталі цього року. Про це заявив голова групи Йоханн Штробль, пише The Moscow Times.

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Новий план щодо виходу RBI з росії за термінами був розроблений відповідно до вимог Європейського центрального банку (ЄЦБ), наголосив Штробль.

«Ми акуратно підходимо, не скорочуємо бізнес у росії дуже швидко, намагаючись зберегти цінність активу, щоб мати можливість його продажу», — зазначив він.

RBI вважає продаж найшвидшим та найпрозорішим способом покинути рф.

За словами Штробля, у купівлі банку зацікавлені багато російських та іноземних партнерів, про що свідчить кількість пропозицій, що надійшли RBI за останні два роки. При цьому деякі претенденти на актив перебувають під західними санкціями, додав він.

Штробль повідомив, що влітку російська «дочка» RBI має намір повністю зупинити кредитування — банк чекатиме погашення вже виданих позик і не видаватиме нових «за кількома винятками».