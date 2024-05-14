Їжа «гамує» інфляцію: чому в Україні дешевшають багато продуктів

Інфляція в Україні продовжує сповільнюватися . У річному вимірі за підсумками квітня зростання споживчих цін залишилося на березневому рівні — 3,2%, але за підсумками місяця знизилося з 0,5% у березні до 0,2% минулого місяця — багато в чому завдяки динаміці цін на продукти. «Мінфін» розбирався, що відбувається з цінами на їжу.

За інформацією Держстату, серед продуктів найбільше (на 19,2%) подешевшали яйця. На 2,4−0,3% знизилися ціни на цукор, сало, продукти переробки зернових, овочі, молоко.

Але є й продукти, які продовжують дорожчати.

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Як Європа впливає на українські ціни

Голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін вважає, що ключовим чинником, що зіграв на зниження інфляції, виявилося блокування кордонів.

«Багато експортних партій яєць, цукру, меду та інших продуктів через блокування польського кордону опинилися на внутрішньому ринку, що тисне на ціни», — пояснив «Мінфіну» голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін.

Польський кордон «непрохідний» вже декілька місяців, величезні черги фур вишиковуються і на кордонах із іншими європейськими країнами.

«В результаті експорт багатьох товарів суттєво сповільнився. Особливо логістично складних категорій, як-от, наприклад, яйця. Це досить крихка продукція, яка потребує особливого режиму зберігання та ще й з обмеженим терміном придатності. Багато експортерів просто розгорнули партії товару, які планували поставити до ЄС, і тепер намагаються продати їх усередині країни. Через війну ціни падають. Дешевшає також соняшникова олія. Надлишок пропозиції й надалі тиснутиме на ціни», — зазначив Пендзін.

У квітні ціни на десяток яєць впали ще на 8−10 гривень. На ринках їх уже продавали за 20−30 гривень, у магазинах — за 40−42 гривні навіть перед Великоднем, коли цей товар традиційно дорожчає щонайменше на 15% через підвищення попиту.

Як каже виконавчий директор Спілки птахівників України Сергій Карпенко, окрім проблем із експортом до ЄС, постачання яєць на зовнішні ринки ускладнює загострення ситуації у Червоному морі. «Логістика, окрім того, що дорога, ще й збільшилася вдвічі у часі», — пояснив він.

Водночас птахофабрики нарощують виробництво: за перший квартал цього року воно зросло на 16,2%, тому заводи були змушені знизити відпускні ціни на понад 50%. У роздробі вартість яєць поки що впала не так суттєво, тому ритейлу ще є куди знижувати ціни, і яйця можуть й надалі дешевшати. Тим паче, що на ринку зростає сезонна пропозиція від приватних домогосподарств.

Соняшникова олія, за даними Держстату, за рік (квітень до квітня) знизилася в ціні на 15,4%. Хоча, порівнюючи з березнем, ціна трохи відіграла падіння (плюс 0,8%). Експорт українського насіння соняшнику до багатьох країн Східної Європи ліцензується, обсяги знизилися, тому на внутрішньому ринку багато недорогої сировини, що дозволяє переробникам знижувати ціни на олію.

Дешевшає також цукор: за рік — мінус 15,1%, мінус 2,4% у квітні щодо березня.

Минулого року Україна активно нарощувала експорт цукру до ЄС, що обурило місцевих фермерів. Із червня цукор потрапляє «під нагляд»: якщо обсяги його постачань до Європи перевищать середні розміри за період із другої половини 2021 року до 2023 року, на цукор можуть повернути квоти та мита.

Але вже зараз відвантаження до ЄС впали через блокування кордонів. Водночас, як зазначили в асоціації «Укрцукор», галузь має надлишкові потужності з переробки, тоді як внутрішнє споживання зараз порівняно невисоке. Тому можливе просідання цін на цукор ще щонайменше на 5−7%.

Чому дешевшають м'ясо, молоко та хліб

Деякі продукти продовжують дорожчати — наприклад, хліб. Якщо в березні цей товар подорожчав лише на 0,1%, то минулого місяця вже на 0,8%, що майже збігається з прогнозами. Очікувалося, що ціни на хліб зростатимуть щонайменше на 1% щомісяця, адже хлібопекарське виробництво дуже енергоємне, а електроенергія для бізнесу коштує недешево.

Те ж саме щодо макарон — замість очікуваного зростання цін на 1−3% на місяць, у квітні ціни на них показали нульове зростання.

Ситуацію досі рятувало здешевлення борошна. «Зараз воно майже на 30% дешевше, ніж торік. Причина та ж сама — проблеми з експортом зерна, і в результаті — надлишок пропозиції пшениці на внутрішньому ринку», — каже Пендзін.

«Підвищення цін на макарони поки що точно не плануємо. Для цього причини — подорожчання борошна чи енергоносіїв, але нині ні того, ні іншого не відбувається. І хоча підприємство має інші проблеми — зокрема, з персоналом, — продукція не дорожчає», — пояснив «Мінфіну» голова концерну «Ярослав» (до нього входить Київська макаронна фабрика) Олександр Барсук.

М'ясо у березні подешевшало на 0,4%, а у квітні ціну залишили без змін. В Асоціації «Свиноводи України» кажуть, що вже під кінець місяця закупівельні ціни на свиней просіли ще на 1−3% — до 63−65 гривень за кілограм, а в західних областях — до 62 гривень. У середньому в країні цінник впав на 1,7% за тиждень.

В Асоціації виробників молока фіксують зниження цін та пояснюють це здешевленням молочної сировини. У квітні середня вартість молока екстракласу знизилася, порівнюючи з березнем, на 12 копійок — до 14,38 грн за кілограм без ПДВ, а загалом, з огляду на сировину інших сортів, цінник упав на 2 копійки — до 14,09 гривень за кілограм без ПДВ. У результаті Держстат зафіксував зниження цін на молоко у квітні щодо березня на 0,3%.

За словами голови асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі, сировина дешевшає через збільшення її пропозиції на ринку. Через теплу погоду сезон великого молока — збільшення надоїв — стартував раніше, ніж звичайно. І наразі в Україні є надлишок молока.

Переробники ж менше потребують сировини через зниження темпів експорту. Водночас зростає імпорт молочної продукції, зокрема, польської. Україна входить до трійки найбільших ринків збуту для польських виробників цієї продукції. Це не дозволяє вітчизняним виробникам навіть думати про підвищення цін.

Голова «Молочного альянсу» Сергій Вовченко каже, що наразі вони не вбачають ані необхідності, ані можливості переглядати цінники.

Хоча ще декілька місяців тому молочці пророкували подорожчання до 10%.

Втім деякі імпортні молочні вироби дорожчають. Зокрема, йдеться про сири. За даними Держстату, з січня до квітня сир зріс у ціні на 2,5%, а за рік — на 7,8%. «Тут ефект закритих кордонів спрацьовує у протилежний бік — через подорожчання логістики ті самі польські сири стають дорожчими», — пояснив Пендзін.

Чому турецьких овочів може поменшати

Цікава ситуація з овочами. За даними Держстату, у березні вони подешевшали, порівнюючи з лютим, на 0,6%, а у квітні щодо березня — на 1,7%, але все одно коштували на 19,1% дорожче, ніж наприкінці минулого року.

За даними профільного плодоовочевого майданчика EastFruit, у квітні в Україні помітно подешевшали морква та цибуля.

Причому надлишок цибулі в країні зараз такий великий, що деякі фермери готові віддавати її задарма — аби вивезли зі складів. Подібні оголошення з'явилися на величезному торговому майданчику EF Trade Platform. «Віддам цибулю безкоштовно на умовах самовивезення», — пише підприємець із Київської області. Він пропонує величезні обсяги — 5 тонн цибулі, щоправда, товар далеко не в найкращій кондиції — цибуля вже проросла.

«Очевидно, що багатьом власникам запасів цибулі цього сезону було доволі складно зберегти якість цієї продукції тривалий час, оскільки для них це був перший досвід. Після того, як минулого року оптові ціни на цибулю перевищили долар за кілограм, навесні багато хто вирішив заробити не лише на вирощуванні, а й на її зберіганні.

Це призвело до різкого збільшення виробництва. Подібні тенденції відзначалися не лише в Україні, а й в інших країнах: Молдові, Грузії, Узбекистані, Таджикистані, Киргизстані, Казахстані, що призвело до великого надлишку цибулі на ринку", — зазначив економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ВНН (ФАО) Андрій Ярмак.

Крім того, як зазначають експерти EastFruit, вирощування цибулі в Україні змістилося з півдня до центральних та західних регіонів, де умови для цієї культури не зовсім відповідні. Тому виникли проблеми зі зберіганням, у лютому-березні фермери почали перебирати торішній урожай, оскільки він почав псуватися. А ціни пішли донизу. У результаті, якщо торік цибуля в Україні продавалася за 30−40 гривень за кілограм, то зараз коштує до 10−12 гривень.

Через проблеми зі зберіганням та якістю продукції впали й ціни на моркву — зараз її продають за 8−10 гривень, що на 75% дешевше, ніж минулої весни.

Картопля у квітні також подешевшала на 14% — до 12−17 гривень в опті. Але картопля цього року все одно залишається дорогою — ціни в 2,7 раза вищі, ніж у 2023 році.

«Картопля гарної якості сильно не дешевшатиме, оскільки на ринку її залишилося мало, а ось продукцію низької кондиції й надалі розпродаватимуть», — зазначив Пендзін.

За словами голови Асоціації «Теплиці України» Олексія Чайки, цього року не спостерігаємо підвищення цін на тепличні овочі. «Огірок пропонується від 60 гривень, помідори — від 70 гривень за кілограм. Головна причина — надлишок на ринку дешевої турецької продукції», — пояснив він.

Щоправда, ситуація може кардинально змінитися. Тепличники ініціювали початок антидемпінгового розслідування щодо турецьких огірків та томатів. Міжвідомча комісія із зовнішньої торгівлі при Мінекономіки нещодавно вже відкрила щодо цього справу. За підсумками розслідування, на турецькі овочі можуть запровадити додаткове мито (у середньому за антидемпінговими заходами воно становить 10−30%, але конкретні цифри у кожному випадку різні).

Це дозволить українським виробникам збільшити ціни на свою продукцію. Але зазвичай такі розслідування можуть тривати і 6−12 місяців, тому найближчим часом зростання цін на тепличну продукцію українцям не загрожує.

«Найвірогідніше, влітку, коли збільшується сезонна пропозиція щодо багатьох продуктів харчування, ціни й надалі знижуватимуться, або, принаймні, не суттєво підвищуватимуться. А ось що буде з осені, залежить як від урожаю, так і від умов його експорту, а також інших чинників — цін на паливо, електроенергію тощо», — підсумував Олег Пендзін.