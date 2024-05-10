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10 травня 2024, 15:40

Інфляція в Україні лишається на мінімальному рівні 3,2%

Інфляція в Україні залишилася на рівні 3,2% у річному вимірі. Про це свідчать дані Держстату.

Інфляція в Україні залишилася на рівні 3,2% у річному вимірі.

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Як і у березні зростання споживчих цін у квітні залишилося мінімальному рівні з жовтня 2020 року (2,6%).

Інфляція у квітні становила 0,2%, з початку року — на 1,4%.

Харчі та безалкогольні напої за рік подешевшали на 0,5%. Найбільше подорожчали олія — на 14,9%, молоко — на 9,3%, фрукти — на 7,0%, сир та м'який сир — на 7,8%.

Водночас яйця подешевшали на 41,9%, олія — на 15,4%, цукор — на 15,1%, овочі — на 13,9%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 8,0%, на одяг та взуття — впали на 6,2%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 12,9%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 травня 2024, 15:46
#
Слава Богу!
Яйца подешевели!
А что с рыбкой?
Что с маслов сливочным? Что с детским питанием,что с лекарствами, а с топливом что?
+
+30
Engedrina
Engedrina
10 травня 2024, 15:50
#
Клоуни, сидять і отримують зарплату з держбюджету за такий ''аналіз''.
+
0
potator
potator
10 травня 2024, 16:47
#
3,2 сказал шмыгаль и почесал голову гребешком
+
0
orest frank
orest frank
10 травня 2024, 17:08
#
Річному вимірі… Якась дивна арифметика… Певно рік у королівстві кривих дзеркал рівно 30 днів…
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