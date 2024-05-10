Інфляція в Україні лишається на мінімальному рівні 3,2%

Інфляція в Україні залишилася на рівні 3,2% у річному вимірі. Про це свідчать дані Держстату.

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Як і у березні зростання споживчих цін у квітні залишилося мінімальному рівні з жовтня 2020 року (2,6%).

Інфляція у квітні становила 0,2%, з початку року — на 1,4%.

Харчі та безалкогольні напої за рік подешевшали на 0,5%. Найбільше подорожчали олія — на 14,9%, молоко — на 9,3%, фрукти — на 7,0%, сир та м'який сир — на 7,8%.

Водночас яйця подешевшали на 41,9%, олія — на 15,4%, цукор — на 15,1%, овочі — на 13,9%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 8,0%, на одяг та взуття — впали на 6,2%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 12,9%.