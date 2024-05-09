Понад 400 українських сімей отримали відмову за програмою «єВідновлення». У чому причина

Понад 400 українських сімей, чию нерухомість було знищено внаслідок повномасштабної російської агресії, отримали відмову за програмою «єВідновлення». Про це заявила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, пише ЕП.

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«443 заявники отримали відмову в отриманні компенсації за знищене житло. Але загальна кількість відмов поступово зменшується», — зазначила Шуляк.

За її словами, у період з 7 квітня по 8 травня на компенсацію за знищене житло вирушила 1651 сім'я. І відмовлено лише 26% з них. При цьому, наприклад, відсоток відмов станом на 3 березня становив 34%.

Чому відмовляють українцям

Одна з основних причин відмови — відсутність реєстрації житла у Державному реєстрі прав. Шуляк нагадала, що Реєстр запустили лише у 2013 році, тому багато нерухомості до нього не внесли.

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