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9 травня 2024, 11:28

Понад 400 українських сімей отримали відмову за програмою «єВідновлення». У чому причина

Понад 400 українських сімей, чию нерухомість було знищено внаслідок повномасштабної російської агресії, отримали відмову за програмою «єВідновлення». Про це заявила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, пише ЕП.

Понад 400 українських сімей, чию нерухомість було знищено внаслідок повномасштабної російської агресії, отримали відмову за програмою «єВідновлення».
Фото: diia.gov.ua

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«443 заявники отримали відмову в отриманні компенсації за знищене житло. Але загальна кількість відмов поступово зменшується», — зазначила Шуляк.

За її словами, у період з 7 квітня по 8 травня на компенсацію за знищене житло вирушила 1651 сім'я. І відмовлено лише 26% з них. При цьому, наприклад, відсоток відмов станом на 3 березня становив 34%.

Чому відмовляють українцям

Одна з основних причин відмови — відсутність реєстрації житла у Державному реєстрі прав. Шуляк нагадала, що Реєстр запустили лише у 2013 році, тому багато нерухомості до нього не внесли.

Читайте: Чверть власників житлових сертифікатів «єВідновлення» використали їх на придбання нового житла

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«Ми розуміємо, що частина людей ще доносить дані, хтось намагається відновити правоустановчі документи, тому що у багатьох вони або згоріли, або взагалі були втрачені. Тому важливо, щоб ГРРП мав відповідний запис. Якщо його немає, отримати право на компенсацію людина може лише через суд. Але як показує судова практика — це теж не боляче і не страшно, оскільки суди зазвичай виносять такі рішення на користь позивачів», — наголосила Шуляк.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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bonv
bonv
9 травня 2024, 12:02
#
«спрощення від зе-влади в дії».
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0
nitrolog
nitrolog
9 травня 2024, 12:14
#
Так, а до чого тут влада, коли хто завгодно виходить може прийти без документів і сказати «моє житло зруйнували дайте гроші», може і собі так побудуватись…
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