Чверть власників житлових сертифікатів «єВідновлення» використали їх на придбання нового житла

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 березня 2024, 15:05

Чверть власників житлових сертифікатів «єВідновлення» використали їх на придбання нового житла

Чверть українців, які отримали житлові сертифікати «єВідновлення» вже використали їх на придбання нової домівки. Про це розповіла голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Чверть українців, які отримали житлові сертифікати «єВідновлення» вже використали їх на придбання нової домівки.
Фото: diia.gov.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Станом на сьогодні вже 1000 українських родин придбали нове житло за кошти програми компенсацій за знищене житло і за останній місяць кількість угод купівлі — продажу житла в обмін на житловий сертифікат «єВідновлення» зросла вдвічі.

Загальна сума коштів, використаних українцями на нове житло, перевищила 2 млрд грн. Ще на майже 1 млрд грн власники 446 житлових сертифікатів кошти забронювали. Це означає, що вони вже визначились з об‘єктом і протягом 30 днів мають укласти угоду купівлі — продажу.

Де найбільше купують житло

  • Найбільше постраждалі внаслідок російської агресії власники нерухомості купують нове житло на Київщині, де сума всіх укладених угод вже перевищила 1 млрд гривень.
  • Друге місце посідає місто Київ, де використали сертифікатів на загальну суму 413 млн грн.
  • На третьому місці опинилась Харківщина, де сума використаних сертифікатів перевищила 185 млн гривень.

Що купують українці

Найбільшу кількість угод, укладених в обмін на сертифікат «єВідновлення», зафіксовано в категорії придбання квартир у багатоповерхових будинках — 684. Приватні будинки завдяки програмі компенсацій купили 202 власники житлових сертифікатів. Більшість угод — вторинний ринок.

Кількість угод на первинному ринку також зростає — станом на сьогодні це вже 16 угод, хоча раніше їх були одиниці. Щоправда, незабаром угод на первинці може побільшати, оскільки минулого місяці житлові сертифікати «єВідновлення» дозволили використовувати у поєднанні з можливостями програми державної іпотеки «єОселя».

Олена Шуляк зазначила, що завдяки програмі компенсацій «єВідновлення» нове житло придбало вже 10% українців, які подавали на це заявку. За її словами, це — найкраще свідчення, що програма працює. Тому українцям слід активніше використовувати її можливості.

Особливо враховуючи, що незабаром до фінансування програми можуть долучити кошти з арештованих рахунків росіян за кордоном, які на сьогодні становлять близько 17 мільярдів гривень. Тож вона закликала українців не зволікати і у випадку знищего житла подавати заявку на компенсацію.

Як подати заявку на компенсацію

Алгоритм наступний:

  • Подати за допомогою порталу або застосунку «Дія» інформаційне повідомлення про пошкоджене або знищене житло;
  • Подати заяву за компенсацію через портал або застосунок «Дія», через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), або у нотаріуса. Перед поданням заяви через ЦНАП, переконайтеся, що об'єкт зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Без цього отримати компенсацію не вдасться;
  • Дочекатися, доки житло обстежить комісія — це відбудеться протягом 30 днів. Вона і винесе рішення про надання компенсації;
  • Отримати у застосунку «Дія» житловий сертифікат;
  • Вибрати нове житло та забронювати кошти на нього в «Дії». Протягом 5 робочих днів у застосунку надійде підтвердження про бронювання;
  • Припинити право власності на знищене житло та оформлення угоди купівлі-продажу. Упродовж 5 днів кошти надійдуть продавцю.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
bonv
bonv
5 березня 2024, 15:35
#
Квартира за черешню: нардеп від «Слуги народу» вскочив в скандал через квартиру в елітному районі Києва.
Нардеп від «Слуги народу» Володимир Крейденко під час війни придбав нову квартиру в елітному районі Києва. Появу коштовної нерухомості він пояснив отриманням коштів, які його батьки нібито заробили на продажі черешні.
Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.
Як зазначається, народний депутат під час війни переїхав до нової квартири в одному з житлових комплексів на Печерську. Інформація про це з’явилася в соцмережах його дружини ще наприкінці минулого року. Проте в декларації нова нерухомість відсутня, в документі не вказана квартира і у дружини депутата.
Власником житла від осені 2022 року є батько Володимира Крейденка. Журналісти припустили, що така квартира може коштувати близько 200 тисяч доларів.
Вже згодом, після звернення журналістів, Крейденко заявив, що змінив житло. Переїхав до квартири батька в січні 2023 року, тому в декларації за 2022 рік її не вказав. Депутат пояснив, що його батько купив квартиру за кошти, які отримав від продажу будинку в Мелітополі та продажу черешні.
«Батьки до цього продали будинок. Мелітополь славиться черешнею, і мій батько займався, продавав цю черешню просто фурами, продавав у різні країни, займався бізнесом», — розповів парламентарій.
Зе-слуги типу народу!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами