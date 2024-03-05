Чверть українців, які отримали житлові сертифікати «єВідновлення» вже використали їх на придбання нової домівки. Про це розповіла голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.
Чверть власників житлових сертифікатів «єВідновлення» використали їх на придбання нового житла
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Станом на сьогодні вже 1000 українських родин придбали нове житло за кошти програми компенсацій за знищене житло і за останній місяць кількість угод купівлі — продажу житла в обмін на житловий сертифікат «єВідновлення» зросла вдвічі.
Загальна сума коштів, використаних українцями на нове житло, перевищила 2 млрд грн. Ще на майже 1 млрд грн власники 446 житлових сертифікатів кошти забронювали. Це означає, що вони вже визначились з об‘єктом і протягом 30 днів мають укласти угоду купівлі — продажу.
Де найбільше купують житло
- Найбільше постраждалі внаслідок російської агресії власники нерухомості купують нове житло на Київщині, де сума всіх укладених угод вже перевищила 1 млрд гривень.
- Друге місце посідає місто Київ, де використали сертифікатів на загальну суму 413 млн грн.
- На третьому місці опинилась Харківщина, де сума використаних сертифікатів перевищила 185 млн гривень.
Що купують українці
Найбільшу кількість угод, укладених в обмін на сертифікат «єВідновлення», зафіксовано в категорії придбання квартир у багатоповерхових будинках — 684. Приватні будинки завдяки програмі компенсацій купили 202 власники житлових сертифікатів. Більшість угод — вторинний ринок.
Кількість угод на первинному ринку також зростає — станом на сьогодні це вже 16 угод, хоча раніше їх були одиниці. Щоправда, незабаром угод на первинці може побільшати, оскільки минулого місяці житлові сертифікати «єВідновлення» дозволили використовувати у поєднанні з можливостями програми державної іпотеки «єОселя».
Олена Шуляк зазначила, що завдяки програмі компенсацій «єВідновлення» нове житло придбало вже 10% українців, які подавали на це заявку. За її словами, це — найкраще свідчення, що програма працює. Тому українцям слід активніше використовувати її можливості.
Особливо враховуючи, що незабаром до фінансування програми можуть долучити кошти з арештованих рахунків росіян за кордоном, які на сьогодні становлять близько 17 мільярдів гривень. Тож вона закликала українців не зволікати і у випадку знищего житла подавати заявку на компенсацію.
Як подати заявку на компенсацію
Алгоритм наступний:
- Подати за допомогою порталу або застосунку «Дія» інформаційне повідомлення про пошкоджене або знищене житло;
- Подати заяву за компенсацію через портал або застосунок «Дія», через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), або у нотаріуса. Перед поданням заяви через ЦНАП, переконайтеся, що об'єкт зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Без цього отримати компенсацію не вдасться;
- Дочекатися, доки житло обстежить комісія — це відбудеться протягом 30 днів. Вона і винесе рішення про надання компенсації;
- Отримати у застосунку «Дія» житловий сертифікат;
- Вибрати нове житло та забронювати кошти на нього в «Дії». Протягом 5 робочих днів у застосунку надійде підтвердження про бронювання;
- Припинити право власності на знищене житло та оформлення угоди купівлі-продажу. Упродовж 5 днів кошти надійдуть продавцю.
Коментарі - 1
Нардеп від «Слуги народу» Володимир Крейденко під час війни придбав нову квартиру в елітному районі Києва. Появу коштовної нерухомості він пояснив отриманням коштів, які його батьки нібито заробили на продажі черешні.
Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.
Як зазначається, народний депутат під час війни переїхав до нової квартири в одному з житлових комплексів на Печерську. Інформація про це з’явилася в соцмережах його дружини ще наприкінці минулого року. Проте в декларації нова нерухомість відсутня, в документі не вказана квартира і у дружини депутата.
Власником житла від осені 2022 року є батько Володимира Крейденка. Журналісти припустили, що така квартира може коштувати близько 200 тисяч доларів.
Вже згодом, після звернення журналістів, Крейденко заявив, що змінив житло. Переїхав до квартири батька в січні 2023 року, тому в декларації за 2022 рік її не вказав. Депутат пояснив, що його батько купив квартиру за кошти, які отримав від продажу будинку в Мелітополі та продажу черешні.
«Батьки до цього продали будинок. Мелітополь славиться черешнею, і мій батько займався, продавав цю черешню просто фурами, продавав у різні країни, займався бізнесом», — розповів парламентарій.
Зе-слуги типу народу!