Чверть власників житлових сертифікатів «єВідновлення» використали їх на придбання нового житла

Чверть українців, які отримали житлові сертифікати «єВідновлення» вже використали їх на придбання нової домівки. Про це розповіла голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

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Станом на сьогодні вже 1000 українських родин придбали нове житло за кошти програми компенсацій за знищене житло і за останній місяць кількість угод купівлі — продажу житла в обмін на житловий сертифікат «єВідновлення» зросла вдвічі.

Загальна сума коштів, використаних українцями на нове житло, перевищила 2 млрд грн. Ще на майже 1 млрд грн власники 446 житлових сертифікатів кошти забронювали. Це означає, що вони вже визначились з об‘єктом і протягом 30 днів мають укласти угоду купівлі — продажу.

Де найбільше купують житло

Найбільше постраждалі внаслідок російської агресії власники нерухомості купують нове житло на Київщині, де сума всіх укладених угод вже перевищила 1 млрд гривень.

Друге місце посідає місто Київ, де використали сертифікатів на загальну суму 413 млн грн.

На третьому місці опинилась Харківщина, де сума використаних сертифікатів перевищила 185 млн гривень.

Що купують українці

Найбільшу кількість угод, укладених в обмін на сертифікат «єВідновлення», зафіксовано в категорії придбання квартир у багатоповерхових будинках — 684. Приватні будинки завдяки програмі компенсацій купили 202 власники житлових сертифікатів. Більшість угод — вторинний ринок.

Кількість угод на первинному ринку також зростає — станом на сьогодні це вже 16 угод, хоча раніше їх були одиниці. Щоправда, незабаром угод на первинці може побільшати, оскільки минулого місяці житлові сертифікати «єВідновлення» дозволили використовувати у поєднанні з можливостями програми державної іпотеки «єОселя».

Олена Шуляк зазначила, що завдяки програмі компенсацій «єВідновлення» нове житло придбало вже 10% українців, які подавали на це заявку. За її словами, це — найкраще свідчення, що програма працює. Тому українцям слід активніше використовувати її можливості.

Особливо враховуючи, що незабаром до фінансування програми можуть долучити кошти з арештованих рахунків росіян за кордоном, які на сьогодні становлять близько 17 мільярдів гривень. Тож вона закликала українців не зволікати і у випадку знищего житла подавати заявку на компенсацію.

Як подати заявку на компенсацію

Алгоритм наступний: