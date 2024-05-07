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7 травня 2024, 9:26

«єОселя»: З початку року українці взяли кредитів на 6 млрд грн

3 400 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою «єОселя» на майже 6 млрд грн від початку 2024 року. 30% з них — на купівлю житла першого продажу. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

3 400 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою «єОселя» на майже 6 млрд грн від початку 2024 року. 30% з них — на купівлю житла першого продажу.
Фото:depositphotos

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Скільки видано кредитів з початку року

Загалом від початку дії програми кредити взяли 9 757 родин на понад 15 млрд грн.

«За чотири місяці поточного року кредити на придбання житла за програмою „єОселя“ взяли вже понад 3 400 українців на загальну суму майже 6 млрд грн. 3 300 родин придбають квартири, 122 — приватні будинки. 30% кредитів за програмою видано на придбання житла так званого першого продажу — готового від забудовника або такого, що будується. Загалом від початку дії програми іпотечні кредити взяли вже майже 10 тисяч родин на понад 15 млрд грн», — зазначила Бігун.

Читайте: «єОселя»: лише 1% заявок отримали пільгові кредити

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою «єОселя» 264 кредити на 467 млн грн, серед яких:

  • кредити під 3% отримали 124 військовослужбовці та силовики, 23 педагоги, 17 медиків та 1 науковець;
  • кредити під 7% отримали 81 українець без власного житла, 9 ВПО та 9 ветеранів.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку — 183 кредитів, водночас 81 українець взяв кредит на купівлю житла першого продажу — готового у забудовника, або в будинку, який зводиться.

Де взяли найбільше кредитів

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

  • Київської області — 71;
  • міста Києва — 59;
  • Рівненської області — 15;
  • Львівської області — 14.

Хто може скористатися програмою

Скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.

Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.

Програма «єОселя» почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифрою та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк, Sense Bank та Банк Кредит Дніпро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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